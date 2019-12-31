Праздник вне дома. Как будет работать транспорт Москвы и Подмосковья в Новый год

Транспортные системы Москвы и Подмосковья будут работать в новогоднюю ночь. Проехать по отдельным маршрутам можно будет не только круглосуточно, но еще и бесплатно. В долгие праздники автобусы и метро будут работать с изменениями.

Метро, МЦК и МЦД

Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать без перерывов, причем с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на общественном транспорте будет бесплатным. С 6 на 7 января метрополитен и МЦК будут перевозить пассажиров до 02:00.

Московские центральные диаметры (МЦД) в ночь на 1 и 7 января будут работать по продленному графику. До 02:00 будут ходить и пригородные электрички.

Как сообщили в пресс-службе московских диаметров, на МЦД-1 из Лобни 1 и 7 января последний поезд отправится в 03:18, на конечную станцию в Одинцово он прибудет в 04:46. Из Одинцова последний электропоезд отправится в 03:18, а в Лобню доедет к 04:38.

На МЦД-2 из Нахабина 1 и 7 января последняя электричка поедет в 01:50, на конечную станцию в Подольск прибудет в 03:50. В обратную сторону 1 января поезд отправится в 01:51, 7 января — в 01:55, в Нахабино прибудет 1 января в 03:53, 7 января — в 04:07.

Тем, кто планирует приехать в центр на метро, стоит также помнить, что из-за мероприятий ограничат работу вестибюлей. Так, с 31 декабря до 05:30 6 января изменится режим работы станции метро «Охотный Ряд». Северный вестибюль (восьмой и девятый выходы) будет открыт только для выхода и пересадки на «Театральную». Южный вестибюль (первый — шестой выходы) будет открыт только для входа, а седьмой вход будет закрыт.

Наземный транспорт

Бесплатно в новогоднюю ночь можно в том числе проехать на московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях. Часть маршрутов перейдет на круглосуточный режим, работу другого наземного транспорта продлят до 03:30.

Источник фото: сайт мэра и правительства Москвы

Итак, какой транспорт будет работать всю новогоднюю ночь:

автобусы КМ, М5, Т18, Т19, Т34, Т41, Т71, №№2, 52, 70, 112, 127, 130, 149, 200, 203, 209, 220, 224, 283, 400, 531, 605, 652, 670 (до метро «Кожуховская»), 688, 696, 714, 716, 752, 774, 836, 841, 855, 857, 863, 895, 950к;

трамваи №№6, 11, 17, 24, 26, 27, 28, 50;

электробусы Т17, Т56, Т73, Т76;

троллейбусы №№11к, 20, 28, 43, 52, 54, 58, 59, 72, 74.

Также круглосуточным на праздничную ночь станут автобусы до Зеленограда — №№19 и 400.

По многим маршрутам можно будет проехать до 03:30, в том числе по магистральным, которые следуют из центра города на окраины Москвы: М1, М2, М3, М6, М27, М89. Кроме того, в столице есть ночные автобусы, которые будут работать и в праздник: это Б, Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, Н11.

В ночь с 6 на 7 января наземный транспорт Москвы будет курсировать до 03:00.

Бесплатный проезд будет действовать и в наземном транспорте Московской области. В ночь на 1 и 7 января, а также в течение всех выходных подмосковные автобусы и троллейбусы будут работать по графику воскресенья. Список изменений на маршрутах Мострансавто доступен по ссылке.

Источник фото: официальный сайт правительства и губернатора Московской области

Автомобили

Все праздничные каникулы парковка в Москве будет бесплатной. Это касается уличных парковочных мест, стоянки за шлагбаумами будут и в праздники работать по действующим тарифам.

Источник фото: сайт мэра и правительства Москвы

Однако ездить в центр Москвы на автомобиле в течение новогодних выходных может быть не лучшей идеей. Из-за праздничных мероприятий уже 28 декабря проезд по части улиц перекрыли. Ограничения продлятся до 22:00 6 января. Тверская улица перекрыта от Тверского бульвара до Моховой, Моховая улица — от Воздвиженки до Тверской, Охотный Ряд — от Моховой до Театрального проезда, Театральный проезд — от Охотного Ряда до Петровки, Большая Никитская улица — от Романова переулка до Моховой улицы, а Большая Дмитровка — от Охотного Ряда до Дмитровского переулка.

Сотрудники ГИБДД получили право перекрывать и другие улицы, если на них будет большое количество пешеходов. С полным списком перекрытий можно ознакомиться на сайте мэра и правительства Москвы.

Во время проведения новогодних и рождественских мероприятий в ряде муниципалитетов Подмосковья тоже ограничат движение транспорта. Для обеспечения безопасности жителей в новогоднюю ночь движение ограничат в Егорьевске, Дзержинском, Дмитрове, Жуковском, Коломне, Луховицах и Озерах. Полный список улиц, где будут действовать ограничения, можно посмотреть здесь.