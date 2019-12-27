Движение транспорта ограничат в подмосковных округах в новогодние праздники

Во время проведения новогодних и рождественских мероприятий в ряде муниципалитетов Подмосковья ограничат движение транспорта. Такие меры предпринимают для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

Так, движение будет ограничено в Егорьевске, Дзержинском, Дмитрове, Жуковском, Коломне, Луховицах и Озерах.

В Дзержинском ограничение коснется участка на улице Лермонтова от дома № 6 до дома № 8 с 23:00 31 декабря до окончания праздничных мероприятий. Также с 20:00 31 декабря до 8:00 1 января нельзя будет оставлять машины в пределах зоны ограничения движения.

Запрещен проезд будет в новогоднюю ночь в Егорьевске. Там автомобили не смогут ездить с 1:30 до 4:30 по улице Майора Удачина от детского сада № 47 «Лесная сказка» до дома № 16. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в период с 23:00 до 2:00 будет закрыт въезд на площадь Александра Невского.

Автолюбители из Дмитрова не смогут проехать по нескольким центральным улицам в период с 21:00 31 декабря до 2:30 1 января. В новогоднюю ночь будет закрыт выезд со стороны улицы Школьная на перекресток улиц Московская, Советская и Кооперативного переулка. Движение транспорта будет ограничено и на улице Московская, в том числе со стороны кольца и улицы Подъячева.

Помимо этого, в Дмитрове нельзя будет проехать по улицам Советская и Загорская, будут закрыты выезды с улицы Почтовая на Кооперативный переулок и Западную объездную дорогу. Перекроют движение на пересечение улиц Кропоткинской и Л. Никольской, а также по улицам Семенюка и Профессиональной.

В Жуковском с 21:00 31 декабря до 3:00 1 января перекроют движение по площади Ленина и Студенческому проезду. Также движение транспорта ограничат на улице Фрунзе от пересечения с ул. Ломоносова до пл. Ленина и улице Маяковского — от проезда Станкявичуса до пл. Ленина.

Изменения затронут и Коломенский городской округ. Так, с 12:00 31 декабря до 04:00 1 января движение перекроют по улице Гражданская на участке от улицы Пионерская до проспекта Кирова в обоих направлениях.

Проезд будет запрещен и по улице Октябрьской революции на участке от пересечения с улицей Пионерская до проспекта Кирова 1 января с 00:30 до 4:00 утра. В это же время в районе Колычево перекроют движение по улице Астахова от дома № 19 до пересечения с бульваром 800-летия; в районе Щурово по улице Советская на участке от пересечения с улицы Молодежная до пересечения с улицей Цементников.

Также на площадке у дома № 2 площади Советской, на улице Гражданская от улицы Кирова до улицы Пионерская в обоих на правлениях нельзя будет оставлять автомобили с 12:00 31 декабря до 4:00 1 января.

В рождественские праздники движение транспортных средств ограничат с 20:00 6 января до 03:00 7 января по улицам Лажечникова, Лазарева и Исаева. Также по этим улицам будут действовать ограничения с 7:00 до 19:00 7 января и с 7:00 до 14:00 8 января.

В Лотошине с 1:00 до 3:00 1 января ограничат движение транспортных средств. Движение перекроют по улице Центральной от перекрёстка улиц Калинина — Центральная до дома № 29.

В городском округе Озеры в ночь с 31 декабря на 1 января с 00:30 до 03:30 перекроют движение по улицы Ленина по правой стороне от дома № 35 до дома № 41, а также по левой стороне от дома № 18 до дома № 22.