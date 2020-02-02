«Если я кидаю в тебя кастрюлями, это ничего не значит». Эмбер Херд призналась, что била Джонни Деппа

Daily Mail опубликовал записи бесед бывших супругов. В них Эмбер признается, что действительно поднимала руку на Деппа, но не считает это избиением.

Издание уточняет, что запись сделали в 2015 году, вскоре после свадьбы актеров.

«Прости, что я не ударила тебя по лицу как следует. Я ударила тебя, но это не было избиением. Не знаю, каким было движение моей руки, но ты ведь в порядке, я не причинила тебе боль, не избила тебя, просто ударила. Если я кидаю в тебя кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит. Ты такой ребенок. Повзрослей уже ***, Джонни!»? — говорит актриса на записи.

Джонни отвечает ей, что однажды скандал может закончится плохо — он боится того, что может тогда произойти. Он говорит жене, что уехал из дома, чтобы не допустить большего насилия в адрес друг друга. Депп уверен — если бы он остался дома, все закончилось бы намного хуже.

«Детка, я уже говорил тебе однажды, что до смерти боюсь, что мы прямо сейчас на месте преступления», — заключил актер.