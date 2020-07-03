Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за лесных пожаров

Режим ввел врио губернатора Игорь Кобзев. На территории области вся техника передана в распоряжение министерства лесного комплекса для использования в тушении очага. Власти готовят обращение в Минобороны, в котором собираются попросить самолет для ликвидации пожара. На месте уже работает самолет-амфибия Бе-200 из Красноярска.

На помощь иркутским спасателям скоро приедут 50 тувинских пожарных парашютистов и десантников. На месте уже работают 35 человек из федерального резерва Авиалесоохраны.

«Их силами был локализован крупный пожар на территории Жигаловского района. Сейчас происходит дотушивание этого очага», — говорится в сообщении на сайте местных властей.

Иркутская область уже не первый регион, где ввели режим ЧС. Накануне такое же решение приняли власти Якутии.