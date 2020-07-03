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    03 июля 2020, 17:28

    Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за лесных пожаров

    Мария Шагиахметова

    В Иркутской области снова горят леса. Власти в срочном порядке ввели режим ЧС на территории всего региона. Для тушения пожара в область уже прилетел самолет-амфибия Бе-200. Кроме него, ожидают самолет-танкер Ил-76 и 50 пожарных парашютистов и десантников из Республики Тыва. Об этом говорится на сайте правительства региона.
    Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за лесных пожаров

    Режим ввел врио губернатора Игорь Кобзев. На территории области вся техника передана в распоряжение министерства лесного комплекса для использования в тушении очага. Власти готовят обращение в Минобороны, в котором собираются попросить самолет для ликвидации пожара. На месте уже работает самолет-амфибия Бе-200 из Красноярска.

    На помощь иркутским спасателям скоро приедут 50 тувинских пожарных парашютистов и десантников. На месте уже работают 35 человек из федерального резерва Авиалесоохраны.

    «Их силами был локализован крупный пожар на территории Жигаловского района. Сейчас происходит дотушивание этого очага», — говорится в сообщении на сайте местных властей.

    Иркутская область уже не первый регион, где ввели режим ЧС. Накануне такое же решение приняли власти Якутии.