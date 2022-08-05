Неправильное хранение горючих материалов. Склад Ozon сгорел из-за нарушения техники безопасности

Пожар на складе маркетплейса Ozon в городском округе Истра бушевал почти сутки. Пожарные справились с огнем только к утру четверга, 4 августа. Известно, что на складе было помещение для хранения горючих материалов, но именно эта часть здания от огня не пострадала. При этом быстрое распространение огня на площади в 55 тысяч квадратных метрах свидетельствует, что часть легковоспламеняющихся материалов могли хранить не в том помещении.

Степень горючести

Первые кадры начала пожара на складе Ozon опубликовал Telegram-канал Mash. На опубликованном видео видно, что пламя охватило край полок. При этом в местах, куда огонь еще не дошел можно заметить товары, которые после сгорят в пожаре. Хранить такие предметы в этой части помещения нельзя.

Ведущий эксперт ООО «Научно-производственная компания — Фонд Пожарной Безопасности Константин Кузнецов рассказал, что все материалы имеют собственные показатели горючести.

Узнать о степени гооючести можно о по специальной отметке на изделии. Она содержи букву «Г» и цифру, где ноль — это негорючий материал, а четыре — легкогорючие.

По кадрам, которые я видел, могу сказать, что это точно не негорючие и точно не трудногорючие материалы. Уровень „Г 2“ и выше Константин Кузнецов Ведущий эксперт ООО «Научно-производственная компания — Фонд Пожарной Безопасности.

Эксперт добавил, что быстрое распространение пламени — это главный фактор того, что в огне находились материалы с высоким показателем к горючести и высокой способности к дымообразованию.

На появившихся кадрах с места пожара на складе можно увидеть, что над помещением поднимался густой черно-серый дым.

Сообщение о пожаре на складе Ozon поступило на пульт дежурного в 12:33, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

В Telegram-канале ведомства в 13:34 появилось сообщение, что площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров, а спустя 27 минут уже 35 тысяч квадратных метров. Это подтверждает слова Константина Кузнецова, что быстрому распространению огня стало возможным, благодаря материалам с высокой степенью горючести.

Предотвращенная катастрофа

Благодаря работе пожарных, удалось не допустить проникновения огня к помещению с горюче-смазочными материалами. Уцелевшая часть видна на видео, которое сняли с коптера журналисты телеканала «Звезда».

Сохранившаяся часть склада — это блок номер четыре. Это небольшое помещение, которое на видео можно опознать белым стеклам на окнах. О том, что там Ozon хранилось в четвертом блоке рассказал первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

«Там ацетон, лаки, краски, масла, в общем то, что не любит любую спичку, поэтому наша задача, чтобы искорка туда не пролетела», — привел слова Чуприяна «РЕН ТВ».

Если бы пламя проникло туда, то огонь мог перекинуться на другие постройки. Но пожарные этого не допустили.

Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Габриян рассказал «360», что инспекторы провели итоговую проверку на складе Ozon в сентябре прошлого года.

«Инспекторы Главгосстройнадзора установили, что все системы противопожарной защиты смонтированы в полном объеме в соответствии с проектом. Имитация огня на проверке активировала автоматическое пожаротушение» — рассказал он.





Министр подчеркнул, что на видео, которое сняли очевидцы внутри горящего склада видно, что пожарная система сработала.

«Согласно проектной документации, подтвержденной экспертизой, блоки № 1 и 3 предназначены для хранения негорючих материалов. Какие товары на самом деле хранились на складе, и что конкретно явилось причиной возгорания установят в ходе предварительного следствия», — заявил Габриян.

Пресс-служба маркетплейса Ozon не ответила на запрос «360» о хранении или наличии горючих и пожароопасных товаров вне четвертого блока, а также о дополнительных проверках системы пожарной безопасности после сентября 2021 года.

Следователи после пожара на складе Ozon: завели уголовное дело. Сейчас они рассматривают три версии возникновения огня: короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварочных работах и неосторожное обращение с другими источниками тепла.

Правоохранители уже изъяли документы, связанные с противопожарной безопасностью, а также системные блоки и серверы. Окончательную причину появления искры, которая уничтожила практически весь склад Ozon, установит пожарно-техническая экспертиза.

Дополнительное расследование

Компания Ozon пообещала, что вернет покупателям средства за недоставленные товары, а продавцам, которые лишились своей продукции заплатят компенсацию. В пресс-службе маркетплейса в беседе с РБК подчеркнули, что оценка ущерба пока проводится, а также идут переговоры со страховыми компаниями.

«Застрахованы товары на складе, оборудование: мезонины, стеллажные системы, сортеры, погрузчики — на общую сумму до 11 миллиардов руб. Также застрахована ответственность Ozon в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц на один миллиард рублей», — заявили в компании.

Страховые компании могут провести собственное расследование, чтобы установить причины возникновения пожара. Об этом «360» заявил, начальник отдела организации технической экспертизы и расследования аварий Национального союза страховщиков ответственности Александр Колесников.

Он подчеркнул, что это обычная практика, когда речь идет о крупной компенсации. Но как это повлияет на размер выплаты зависит от договора.



«Коммерческое страхование определяется соглашением сторон. Поэтому стороны могли или учесть этот пункт по поводу нарушения техники безопасности и корректировки суммы, или такого пункта там не было», — подытожил Колесников.