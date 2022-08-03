facebook_pixel
    03 августа 2022, 13:12

    Складские помещения с товарами Ozon загорелись на Новорижском шоссе

    Пожарные прибыли на тушение пожара на складе на Новорижском шоссе

    Анатолий Минкин, Василиса Андреева

    Пожар начался на складе в селе Петровское городского округа Истра. По предварительным данным, там хранят свои товары интернет-ретейлеры Wildberries и Ozon.

    В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщение о пожаре подтвердили.

    «Средства и силы пожаротушения выехали на пожар на складах в село Петровское», — заявили в пресс-службе.

    В ведомстве добавили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12:33. Пожарные приступили к тушению огня.

    «До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли более одной тысячи человек. Дальнейшая информация уточняется», — уточнили в пресс-службе.

    В Telegram-каналах появились фотографии с места происшествия.

    На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил крышу постройки, над которой поднимается густой черный дым.