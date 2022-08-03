Складские помещения с товарами Ozon загорелись на Новорижском шоссе
Пожарные прибыли на тушение пожара на складе на Новорижском шоссе
Пожар начался на складе в селе Петровское городского округа Истра. По предварительным данным, там хранят свои товары интернет-ретейлеры Wildberries и Ozon.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщение о пожаре подтвердили.
«Средства и силы пожаротушения выехали на пожар на складах в село Петровское», — заявили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12:33. Пожарные приступили к тушению огня.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли более одной тысячи человек. Дальнейшая информация уточняется», — уточнили в пресс-службе.
В Telegram-каналах появились фотографии с места происшествия.
На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил крышу постройки, над которой поднимается густой черный дым.