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    06 августа 2022, 18:40

    Поваленные деревья и залитые дороги. Шторм с ливнями и ураганом обрушился на Санкт-Петербург

    Пользователи из Санкт-Петербурга опубликовали фото и видео с последствиями шторма

    Анатолий Минкин

    Сильный шторм с ливнями и ураганным ветром пришел в Санкт-Петербург. Пользователи социальных сетей сообщили о поваленных на машины деревьях, затопленных дорогах и упавших столбах и остановках.

    Выезд из расположенного на проспекте Дыбенко торгового центра «Мега» перекрыл столб, обрушенный сильным ветром.

    В Новом Петергофе дерево раздавило припаркованный автомобиль.

    Поваленные деревья и залитые дороги. Шторм с ливнями и ураганом обрушился на Санкт-Петербург | Изображение 1Источник фото: vk.com/spb_today

    Но некоторым автовладельцам повезло больше.

    Поваленные деревья и залитые дороги. Шторм с ливнями и ураганом обрушился на Санкт-Петербург | Изображение 2Источник фото: vk.com/spb_today

    Дороги в городе стали больше напоминать каналы. Водители стараются объехать опасные участки.

    На проспекте Большевиков сильный ветер уронил остановку на женщину. Прохожие вызвали на место скорую.

    Вслед за Санкт-Петербургом непогода придет в Москву. Столичный главк МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков Гидрометцентра выпустил экстренное предупреждение на субботу, 6 августа, о приходе грозы с дождем с порывами ветра до 15-17 метров в секунду. Прогноз действует до 23:00.

    В Кронштадте тоже сообщали о грозе. «Оранжевый» уровень погодной опасности в регионе продлится с 18:00 6 августа до 00:00 7 августа. В Северной столице также объявили штормовое предупреждение.

    Частично затопило Московский вокзал.

    О резкой смене погоды и уходе жары из московского региона в ближайшее воскресенье ранее заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что температура воздуха упадет с +32 до +25, а также придут грозы с градом и порывами ветра до 20 метров в секунду.