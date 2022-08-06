Поваленные деревья и залитые дороги. Шторм с ливнями и ураганом обрушился на Санкт-Петербург

Сильный шторм с ливнями и ураганным ветром пришел в Санкт-Петербург. Пользователи социальных сетей сообщили о поваленных на машины деревьях, затопленных дорогах и упавших столбах и остановках.

Выезд из расположенного на проспекте Дыбенко торгового центра «Мега» перекрыл столб, обрушенный сильным ветром.

В Новом Петергофе дерево раздавило припаркованный автомобиль.

Источник фото: vk.com/spb_today

Но некоторым автовладельцам повезло больше.

Источник фото: vk.com/spb_today

Дороги в городе стали больше напоминать каналы. Водители стараются объехать опасные участки.

На проспекте Большевиков сильный ветер уронил остановку на женщину. Прохожие вызвали на место скорую.

Вслед за Санкт-Петербургом непогода придет в Москву. Столичный главк МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков Гидрометцентра выпустил экстренное предупреждение на субботу, 6 августа, о приходе грозы с дождем с порывами ветра до 15-17 метров в секунду. Прогноз действует до 23:00.

В Кронштадте тоже сообщали о грозе. «Оранжевый» уровень погодной опасности в регионе продлится с 18:00 6 августа до 00:00 7 августа. В Северной столице также объявили штормовое предупреждение.

Частично затопило Московский вокзал.

О резкой смене погоды и уходе жары из московского региона в ближайшее воскресенье ранее заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что температура воздуха упадет с +32 до +25, а также придут грозы с градом и порывами ветра до 20 метров в секунду.