Поваленные деревья и залитые дороги. Шторм с ливнями и ураганом обрушился на Санкт-Петербург
Пользователи из Санкт-Петербурга опубликовали фото и видео с последствиями шторма
Сильный шторм с ливнями и ураганным ветром пришел в Санкт-Петербург. Пользователи социальных сетей сообщили о поваленных на машины деревьях, затопленных дорогах и упавших столбах и остановках.
Выезд из расположенного на проспекте Дыбенко торгового центра «Мега» перекрыл столб, обрушенный сильным ветром.
В Новом Петергофе дерево раздавило припаркованный автомобиль.
Но некоторым автовладельцам повезло больше.
Дороги в городе стали больше напоминать каналы. Водители стараются объехать опасные участки.
На проспекте Большевиков сильный ветер уронил остановку на женщину. Прохожие вызвали на место скорую.
Вслед за Санкт-Петербургом непогода придет в Москву. Столичный главк МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков Гидрометцентра выпустил экстренное предупреждение на субботу, 6 августа, о приходе грозы с дождем с порывами ветра до 15-17 метров в секунду. Прогноз действует до 23:00.
В Кронштадте тоже сообщали о грозе. «Оранжевый» уровень погодной опасности в регионе продлится с 18:00 6 августа до 00:00 7 августа. В Северной столице также объявили штормовое предупреждение.
Частично затопило Московский вокзал.
О резкой смене погоды и уходе жары из московского региона в ближайшее воскресенье ранее заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что температура воздуха упадет с +32 до +25, а также придут грозы с градом и порывами ветра до 20 метров в секунду.