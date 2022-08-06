Жителей московского региона предупредили о резкой смене погоды в конце недели

Резкая смена погоды произойдет в ближайшие выходные в Москве и Московской области. Суббота станет последним жарким днем, а в воскресенье в регионе начнутся кратковременные, но интенсивные грозы с градом. Такой прогноз в беседе с «Интерфаксом» сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что в субботу воздух прогреется до +32 градусов в Москве и до +33 в Подмосковье. Но к воскресенью столбики термометра пойдут вниз.

«Температура опустится на четыре-пять градусов, будет +25..+28, это все равно на пару градусов выше нормы», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что воскресенье станет «сложным днем», потому что достаточно комфортную температуру станет сопровождать сильный ветер до 20 метров в секунду, кратковременные, но сильные дожди, грозы и град.

Следующая рабочая неделя в московском регионе также начнется с дождей. Температура воздуха в понедельник ожидается на уровне +22..+24 градуса.