Власти Приднестровья назвали присоединение к России одной из целей, причем республика может войти в состав РФ уже осенью этого года. Для воссоединения требуется только решение парламента и российского президента.

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что она намерена добиваться независимости и присоединения к России.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года», — заявил Игнатьев.

Согласно его результатам, республика готова стать независимой и в дальнейшем войти в состав России. При этом суверенитет страны стоит в приоритете.

Глава МИД республики также заявил, что аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики сформулировали давно и «вряд ли кто-то в состоянии их оспорить».

Игнатьев добавил, что Приднестровье не будет принимать решений в ущерб полумиллионному народу и будет действовать прагматично и честно.

Перспектива присоединения

В июле 1992 года в Приднестровье началась миротворческая операция. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали в том же месяце. Позднее в регион пришли совместные миротворческие силы.

Источник фото: РИА «Новости»/Сергей Мамонтов

В 2006 году в Приднестровье состоялся референдум о независимости республики и ее последующем присоединении к Российской Федерации. Большинство выступило за возможность быть с Россией.

Несмотря на то, что голосование прошло 16 лет назад, его результаты могут учитывать до сих пор. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков объяснил «360», что любой референдум обладает высшей силой согласно почти любой конституции государства.

«Воля, выраженная гражданами в ходе референдума, является высшей волей. Она обязательна для исполнения органами государственной власти. Все любые другие документы, законы и новые редакции конституций должны учитывать волеизъявление <…> Результаты референдума должны быть исполнены», — заявил Новиков.

Для нынешнего присоединения Приднестровья к России есть несколько предпосылок. Политик, бывший первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич напомнил «360», что жители Приднестровья сами часто поднимают вопрос воссоединения.

Военно-политическая ситуация также сильно меняется, и потребность быть в составе России физически назрела. Если сейчас как-то оттягивать этот процесс, то мы можем потерять большое количество людей, которые имеют российские паспорта. А это 80% граждан Приднестровья Франц Клинцевич.

Источник фото: РИА «Новости»/Руслан Шалапуда

По словам политика, для присоединения Приднестровья к России не нужна особая подготовка. Требуются только решения парламента и президента России. Приднестровье может оказаться в составе страны осенью этого года, когда парламент начнет свою работу.

«Я не думаю, что кто-то из депутатов будет против проведения такого очень серьезного знакового мероприятия», — добавил Клинцевич.

Реакция Запада

Страны Запада не смогут пройти мимо присоединения Приднестровья и, скорее всего, введут санкции против России. Таким образом они вновь покажут свое лицемерие. По словам Франца Клинцевича, западные государства не признали воссоединение Крыма с Россией, которое было законно с точки зрения международного права. Но при этом они признают независимость Косова, где не проводились референдумы.

«Однополярная ситуация в мире сегодня закончилась. На нее не нужно обращать внимания. В данном случае нам надо отстаивать интересы своей страны и своих людей», — заметил Клинцевич.

Депутат Новиков также призвал не ориентироваться на возможную реакцию западных стран на присоединение республики. Он напомнил, что сейчас в мире полно других стран, которые понимают характер современных угроз и независимо оценивают действия России на Украине и решение по Приднестровью.