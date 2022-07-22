Глава МИД Приднестровья сообщил о цели присоединиться к России

Власти Приднестровской Молдавской республики собираются добиться независимости и последующего присоединения к России. Такое заявление сделал глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев, ссылаясь на результаты референдума 2006 года.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — сказал Игнатьев РИА «Новости».

Он отметил, что международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно были сформированы, «вряд ли кто-то в состоянии их оспорить».

«Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно», — подытожил он.

Миротворческая операция в Приднестровье началась в июле 1992 года. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта было подписано 21 июля 1992 года, а 29 июля в регионе появились совместные миротворческие силы.