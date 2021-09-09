Россиянин называл себя потомком князя и собирал коллекцию картин. Теперь он под арестом в Таиланде

На острове Пхукет арестовали трех россиян. Их подозревают в краже дорогой картины. Один из задержанных — коллекционер Олег Тарахнов, который представляется потомком грузинского князя и рассказывает о большой коллекции шедевров. Вот только искусствоведы критично относятся и к его собранию, и к его родословной.

Полиция Таиланда арестовала трех россиян. Задержанные на Пхукете Олег Тарахнов, Максим Сухарев и Алена Захарова подозреваются в противоправных действиях, связанных с торговлей картинами известных художников, сообщил генеральный консул РФ Владимир Соснов. Однако местные правоохранительные органы озвучили другую версию.

Россиян считают причастными к ограблению в Паттайе швейцарского туриста. У него якобы отобрали картину стоимостью в полтора миллионов долларов США, заявил глава следственно-разыскного управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-майор Пхантхана Нучанат.

Он также рассказал, что преступление было совершено в ноябре 2020 года. Россиян сразу арестовали в Паттайе, но потом отпустили под залог. После этого подозреваемые россияне переехали на Пхукет, где открыли картинную галерею. Четвертый подозреваемый, 19-летний Алексей Кусикин, успел покинуть страну, написал сайт «Новости Пхукета».

Забрать свое

Как оказалось, за несколько дней до ареста Олег Тарахнов связался с РИА «Новости» по телефону и рассказал, что некий гражданин Швейцарии подал в полицию Паттайи заявление об ограблении. По словам мужчины, украденная картина была его собственностью.

Швейцарец якобы взял картину, чтобы провести атрибуцию и оценку, но долго держал у себя и отказывался возвращать. Потерявший терпение россиянин, его жена Алена Захарова и эксперт Максим Сухарев просто пришли домой к оценщику и забрал картину. После этого вся компания спешно переехала из Паттайи на Пхукет.

Швейцарец же заявил в полицию, что на него напали и отняли картину. Россияне в свою очередь утверждают, что визит прошел мирно. Известно, что Тарахнов часто бывает в Таиланде с середины 2000-х годов. По словам россиянина, он планировал открыть в Бангкоке собственную галерею, а в Паттайе собирался создать музей мирового искусства.

Царский наследник и эксперт

В 2020 году Олег Тарахнов организовал в Паттайе выставку 50 картин из принадлежащей ему коллекции, состоящей из 800 полотен и досок, которые приписывались известным художникам. Тогда коллекционер заявлял, что собирать произведения искусства начал еще его дед, грузинский князь Петр Александрович Тархан-Моурави.

Однако никаких подтверждений родства с предками дворянами нет, а из представленных на выставке работ атрибуцию у приглашенного европейского эксперт прошли лишь 19 картин. Специалист определил их как живописные произведения, которые могли бы принадлежать кисти того или иного великого художника, но не более.

Зато на сайте The Royal Museum это уже не княжеская, а королевская семья. Там же указано, что сегодня 51-летний Тарахнов владеет самой большой коллекцией европейского искусства в Азии: работы всемирно известных художников, от эпохи Возрождения до современных Европейских эпох: Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога, Клода Моне и других.

Олег Тарахнов там представлен как внук королевской семьи Тархан-Моурави и наследный владелец этих семейных богатств.

На том же сайте второй тайский задержанный, Максим Сухарев, назван экспертом в области компьютерных исследований. Также сказано, что Сухарев «создал метод аутентификации исторических произведений искусства, обнаруживая скрытые подписи и отметки на известных картинах, таких как Мона Лиза».

Странная коллекция

Искусствовед и коллекционер Сергей Подстаницкий довольно скептично отнесся к истории о дорогой картине. Он подтвердил «360», что Тархановы-Моурави действительно старинный кавказский дворянский род. Они были известны как меценаты и покровители искусств. Но в каком родстве с ними Олег Тарахнов и действительно ли он является потомком, нужно выяснять.

«Что касается коллекции, которая вложена на сайте Artchive.ru, то, на мой взгляд, она производит впечатление новодельных копий и имитаций известных классических вещей. При этом везде вместо автора указан «неизвестный художник», а в скобках даны имена великих мастеров. И неясно — то ли работа претендует на подлинность, то ли это всего лишь копия», — сказал Подстаницкий.

По его словам, заявленная цена украденной картины не слишком высока.

«Миллион долларов, по большому счету, для какой-то серьезной живописи это не запредельная цена. Столько может стоить работа Айвазовского, не говоря уже про картины знаменитых импрессионистов и модернистов. Простой этюд Моне может стоить тот же миллион», — пояснил искусствовед.

Как проверяют подлинность картин

Сергей Подстаницкий рассказал, что для картин знаменитых авторов очень важно задокументированное происхождение. Не бывает такого, чтобы внезапно, ниоткуда взялась картина, про которую никто не знал и не слышал. У работ известных авторов есть свой провенанс, то есть история происхождения и владения с документальными свидетельствованиями — публикацией в каталоге с указанием владельца, чеки, справки, упоминание в книгах.

Подлинность картины должен удостоверить специалист. Он убедится, что холст соответствует заявленному времени, а стилистика — предполагаемому автору. Дальше подключают технологические методы исследования — химический анализ, рентген, исследование в инфракрасных лучах.

Только после всех этих процедур можно говорить о подлинности работы или о подделке. Такая полная экспертиза требуется только для работ, о которых мало или нет никаких подтвержденных сведений. Формулировки вроде «может быть, может не быть» — то, что называется «приписывается художнику», уточнил искусствовед. На мировых аукционах такие работы бывают, но их цена на порядок ниже, чем у подтвержденных.

Подстаницкий допустил в теории, что в коллекции Тарахнова найдутся картины известных мастеров. Вот только вероятность этого ничтожно мала. Что же касается методов экспертизы Максима Сухарева, то эксперт отметил: бывало, что подписи бывают записаны в результате реставрационных вмешательств, но на единичных случаях строить метод экспертизы нельзя.