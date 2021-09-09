Трех россиян задержали в Таиланде за незаконную продажу картин известных художников

В Таиланде задержали трех россиян по подозрению в незаконной торговле картинами известных художников. Картину стоимостью около 1,5 миллиона долларов они могли украсть в Паттайе у швейцарского туриста.

«Правоохранительными органами Таиланда в среду на Пхукете были задержаны российские граждане Олег Тарахнов, Максим Сухарев и Алена Захарова. По словам полицейских, они подозреваются в противоправных действиях на территории Таиланда, связанных с торговлей картинами известных художников», — сообщил РИА «Новости» генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

Россиян задержали на основании ордера, выданного судом провинции Чонбури.

При этом глава следственно-розыскного управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-майор Пхантхана Нучанат, который руководил задержанием россиян рассказал, что их подозревают в ограблении швейцарского туриста. Они могли похитить картину стоимостью 1,5 миллиона долларов в ноябре прошлого года. Сразу после похищения они переехали из Паттайи на Пхукет, где открыли картинную галерею.

По версии подозреваемого Олега Тарахнова, швейцарец был его посредником, а картина принадлежит россиянину.

«Он взял ее у меня, чтобы провести атрибуцию и оценку, но очень долго держал картину у себя, я попросил, чтобы он ее вернул, но он отказался», — сказал агентству Тарахнов.

В итоге они пришли и забрали картину у швейцарца, после чего тот заявил в полицию.

Один из таиландских коллекционеров рассказал РИА «Новости», что в коллекции Тарахнова есть картины, которые заявлены как подлинные, однако это «граничит с абсурдом». Он считает, что очень маленькая вероятность, что в начале XXI века вдруг на свет выходит ранее неизвестная крупная коллекция, в которой представлены множественные неизвестные подлинники Рембрандта, Леонардо Да Винчи, Моне, Кандинского, Айвазовского и других знаменитых мастеров.