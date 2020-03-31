Повышенное пособие по безработице появится в России из-за пандемии. Как получить новую выплату?

Международная организация труда прогнозирует волну сокращений и рост безработицы из-за сложной ситуации в мире на фоне коронавируса. Власти стараются поддержать россиян и назначают повышенные выплаты тем, кто потерял работу из-за пандемии. «360» отвечает на главные вопросы о новых пособиях.

Кому и сколько заплатят?

В своем обращении из-за коронавируса президент пообещал поднять выплаты по безработице и обеспечить государственную поддержку людям, которые окажутся в трудной ситуации из-за пандемии. После этого власти начали объявлять о введении региональных компенсационных выплат безработным.

Первой выплату ввел столичный регион — мэр Москвы пообещал жителям города пособие 19,5 тысячи рублей. Столько денег безработные москвичи смогут получать раз в месяц. Потерявшим работу жителям Подмосковья тоже будут полагаться повышенные выплаты — 15 тысяч рублей. Такая компенсация предусмотрена с 1 апреля 2020 года.

Минимальные выплаты по безработице по всей России подняли до МРОТ — 12 130 рублей. Именно на такую сумму могут рассчитывать все остальные россияне, оставшиеся без работы.

Повышенные выплаты предусмотрены для россиян, потерявших работу в период самоизоляции или в течение 30 дней после ее прекращения, компенсации будут рассчитываться со дня увольнения, но не раньше 1 апреля 2020 года. Специальные меры поддержки граждан, потерявших работу, будут действовать полгода — до 30 сентября 2020-го.

Правда, процедура подачи заявки на пособие может затянуться не на один месяц. Больше того, официально безработными тоже могут быть признаны не все. Например, пенсионеры и студенты очной формы обучения, учредители ООО и люди, зарегистрировавшиеся как индивидуальные предприниматели (ИП), не смогут получить выплату, даже если они потеряли работу из-за пандемии.

Как подать заявку?

Выплаты полагаются только тем, кто состоит на учете по безработице. Если вы потеряли работу недавно, то следует позвонить в Центр занятости населения и записаться на прием или — так будет даже лучше в период самоизоляции — отправить копии документов на электронную почту, чтобы специалисты проверили их заранее.

При этом сначала сотрудники Центра должны направить потерявшего работу гражданина на биржу труда, только после этого, если новое рабочее место не удастся найти за 10 дней, человеку присвоят статус безработного.

Из документов для оформления выплаты по безработице нужно будет предоставить паспорт, трудовую книжку, документы об образовании (диплом или аттестат), а также справку о среднемесячном заработке за последние три месяца на последнем месте работы. Если вы закончили заниматься предпринимательской деятельностью в 2020-м, справка с работы не понадобится.

Получить справку с предыдущего места работы можно даже в том случае, если вы закончили работать больше года назад: бухгалтерия не имеет права отказать в выдаче. Если по какой-то причине работодатель не может выдать справку, то ее можно получить самостоятельно через интернет — в личном кабинете Федеральной налоговой службы.

На справке должны быть угловой штамп, круглая печать, заверяющая справку, подписи руководителя и главного бухгалтера с расшифровкой, идентификационный номер (ИНН) налогоплательщика. Вместо углового штампа могут стоять название юридического лица, наименование вышестоящего органа, если таковой имеется, юридический адрес и телефон организации. Образец справки есть на сайте Центра занятости населения.

Пройти процедуру регистрации в Москве уже можно дистанционно здесь, но рассматривать заявки начнут только с 6 апреля. Тем не менее заявления на повышенные выплаты по безработице подали уже более 10 тысяч москвичей.

В Подмосковье возможности оформить заявку удаленно пока нет, придется обратиться в Центр занятости по месту регистрации, чтобы назначить дату и время приема. Все ЦЗН Подмосковья и их контактные данные собраны на этой карте. Адреса и контактные телефоны Центров занятости в регионах России можно найти на официальном сайте.