Последний визит канцлера Меркель. Она уходит, но не прощается

Ангела Меркель посетила Россию в последний раз как канцлер Германии: политик не будет выдвигаться на грядущих в стране выборах. На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным она подчеркнула, что сторонам есть о чем поговорить. Меркель всегда вела себя прагматично и показала себя в международных отношениях этаким честным маклером. Но стоит ли ставить крест на ее политической карьере?

Меркель подтвердила, что визит в Россию — прощальный. Слова канцлера привело РИА «Новости». С российским лидером она собиралась обсудить двусторонние отношения, Афганистан, Ливию и другие вопросы.

«Это мой прощальный визит. <…> Как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий. Нам есть о чем поговорить», — подчеркнула она на переговорах в Кремле.

После встречи Путин заметил, что диалог с немецким канцлером прошел в конструктивной и деловой обстановке. Сама Меркель отмечала, что несмотря на разногласия во мнениях, России и Германии «хорошо говорить друг с другом». Поддерживать контакты стороны, по ее словам, намерены и впредь.

Еще заявит о себе

Уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии не связан с тем, что она сдала позиции. Директор Центра Европейской информации, доцент МГИМО и руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин обратил внимание «360», что рейтинг доверия к ней немецких избирателей достаточно высок.

Она самый популярный политик в Германии. И если бы приняла решение участвовать в выборах, то, думаю, победила бы Николай Топорнин директор Центра Европейской информации.

Приезд Меркель в РФ он назвал не финалом карьеры политика, а подведением итогов или продолжением проектов, в которых участвовала сама Меркель, российская сторона и которые в целом волнуют европейских политиков.

«Германия — ведущая страна Европейского союза. От нее многое зависит. Есть проблемы, которые, безусловно, требуют взаимодействия Германии с Россией для того, чтобы эти проекты оказались результативными», — пояснил Топорнин.

Пусть Меркель не будет руководить правительством, добавил он, но благодаря большому политическому весу «вполне сможет оказывать влияние, даже не находясь у власти в официальных структурах».

«Ведутся разговоры, <…> чтобы предложить ей высокопоставленные позиции на международной арене. кто-то говорит — в рамках ООН, кто-то — в рамках Европейского союза. <…> Не за горами выборы президента Германии. Должность не самая главная, <…>, но кто сказал, что она не сможет стать президентом?» — задался вопросом доцент МГИМО.

Он подчеркнул, что ставить крест на политической карьере Меркель рано. А в Россию она может приехать в любом качестве.

У меня есть стойкое ощущение, что она себя еще где-то на международной арене, в политических кругах проявит и обозначит. <…> Уверен, она не сказала свое последнее слово в политике Николай Топорнин.

Сумела выстоять

Отношение Ангелы Меркель к России можно интерпретировать по-разному, сказала в беседе с «360» ведущий научный сотрудник политических и социальных исследований Европы Екатерина Тимошенкова.

«Многие эксперты, особенно в период обострения кризиса 2014 года, и в прошлом году, <…> очень сильно критиковали Ангелу Меркель. Говорили, что она не понимает нас и причин наших действий. Хотя могла бы, потому что выросла в ГДР и нам близка», — сказала она.

Меркель [всегда] очень четко выражала свою позицию по правовым вопросам. Экспертному сообществу и общественному мнению не очень нравилась ее прямота Екатерина Тимошенкова ведущий научный сотрудник политических и социальных исследований Европы.

Германия во главе с Меркель поддержала санкции против РФ и регулярно критикует Россию. Тем не менее немецкий канцлер «всегда действует по принципу „стакан наполовину пуст, наполовину полон“».

«Если проанализировать все ее выступления, то после критической части всегда следовало убеждение, что с нами необходимо поддерживать отношения, несмотря ни на что», — подчеркнула Тимошенкова, назвав подход Ангелы Меркель прагматичным.

Ее политика дала свои плоды. Сейчас практически полностью достроен газопровод «Северный поток — 2». И здесь, по словам эксперта, большая заслуга Меркель.

«Конечно, он (газопровод — прим. ред.) в интересах Германии, но она сумела выстоять американское сопротивление, хотя это было очень сложно. Сумела выстоять против сопротивления европейских стран, в том числе Прибалтики и Польши. Добивалась, пусть не очень какими-то заметными действиями, но целенаправленно и последовательно осуществления этой цели и других», — пояснила Тимошенкова.

Отношения с гражданским обществом Меркель тоже не прерывала. Направление развития диалога на эту тему всегда было важным в ее политике.

Очень важный момент с точки зрения международных отношений: она была так называемым честным маклером. Она известна как приверженец челночной дипломатии. Она была очень хорошим посредником в наших отношениях. В частности мы видим, что Минские соглашения — во многом ее заслуга Екатерина Тимошенкова.

Меркель смогла сдерживать недовольство внутри партии ХДС и оппозицию на фоне требований ужесточить диалог с РФ. И справилась с давлением со стороны части Евросоюза и США, сохранив возможность вести переговоры с Россией.

«В любом случае, это политик, который относился к нам с определенным уважением», — сказала Екатерина Тимошенкова.

Заявления Путина и Меркель на пресс-конференции она объяснила обозначением каждой стороной своей позиции. Причем известно о ней было изначально.

«Этот фокус — тема развития гражданского общества в России, сотрудничество с ним, уважение прав и свобод человека, — для нее не пустой звук. Этот последний визит показывает, что она была последовательна <…> и свою позицию как считала нужным озвучивать, так и озвучивает. Хотя прекрасно понимает, что уходит, и, в принципе, к ней относятся с уважением, но воспринимают как уже практически бывшего политика», — заключила Тимошенкова.