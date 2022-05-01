Последнее издыхание ВСУ

На фоне уничтожения военной техники, которую Запад предоставляет ВСУ, у партнеров Украины может в какой-то момент возникнуть вопрос о целесообразности таких поставок — и они просто прекратят их. Такое мнение выразил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Уничтожение высокоточным российским оружием складов под Одессой с западным вооружением, которое поступает для поддержки ВСУ, для поддержки противостояния Украины, а точнее противостояния НАТО с Россией, — это хороший признак. Это говорит о том, что мы внимательно отслеживаем и знаем, откуда, как и когда поступает вооружение.

Что касается того, что мы будем в 100% случаев уничтожать любое вооружение, поступающее на территорию Украины, то я в этом, конечно, сомневаюсь. Большую часть — да. Ведь стоит учитывать, что в центре принятия решений на Украине находятся десятки высокопоставленных офицеров блока НАТО, которые занимаются стратегией и планированием противодействия продвижению российских войск, которые проводят специальную операцию, выполняют задачи, поставленные верховным главнокомандующим.

У меня нет сомнений, что большая часть вооружений, поступающих с Запада, будет уничтожаться. И, возможно, у западных партнеров Украины появится мысль о ненужности подобной практики, так как это будет бесполезно. Время покажет.

Припрятали самолеты

Уничтожение под Харьковом двух украинских бомбардировщиков Су-24 говорит о том, что у Украины еще что-то осталось. Они, конечно, что-то припрятали, но мы знаем, мы видим и мы даже, может быть, ждали этих самолетов, чтобы они попали в список уничтоженных летательных объектов.

У ВСУ действительно осталось мало военной авиационной техники. И это большой успех ВС РФ. То есть [украинские самолеты] только вылетели — и их сбили. Соответственно, все, что там остается, они, может быть, выпустят, когда будут на последнем издыхании. Может быть, они выпустят в свою защиту какие-то остатки боевой техники Евгений Михайлов.

Сейчас, думаю, стоит не допустить поставок на Украину новых самолетов. Их по воздуху, конечно, не поставят — они будут сбиты моментально. По суше мы тоже начинаем работать плотно. Я думаю, что конец украинского режима близок, поэтому договариваться они будут уже полностью на наших условиях.