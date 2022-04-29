Работу авиации РФ на Украине показали на видео

Российские летчики продолжают выполнять поставленные задачи во время проводимой спецоперации на Украине по доставке десанта в заданные квадраты, а также уничтожению нацистской инфраструктуры и сопровождению гуманитарных колонн.

Мужество и героизм проявляют экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

Военные рассказали, что на принятие решения о выполнении боевой задачи хватает одной секунды.

«Работа напряженная, очень много вылетов. Но ребята у меня молодцы, заряжены, задачи выполняют. Мои ребята видят, что командир в строю, всегда в полете. Они видят, что командир в строю, им спокойно и мне спокойно, когда я их вижу», — рассказал командир одного из экипажей.

На одном из вылетов перед военнослужащими стояла задача уничтожить опорный пункт противника.

«Мы работаем с расстояния в 5-6 километров, чтобы не попасть в зону действия системы противовоздушной обороны», — сообщил военнослужащий.

Накануне Минобороны сообщило, что российская авиация высокоточным ударом уничтожила два крупных склада боеприпасов ВСУ в Одесской и Харьковской областях.