Поражение исключено. Полный разбор хода спецоперации на Украине

Российские военные в ближайшие недели могут взять Краматорск и лишить армию Украины последних боеспособных сил. После освобождения Донбасса армия перейдет к следующим задачам. «360» изучил продвижение войск по сводке Минобороны за 4 мая и обсудил с военным аналитиком дальнейшую тактику.

Центр Украины

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС уничтожили в районе города Кропивницкого в Кировоградской области (бывший Кировоград) авиационную технику на аэродроме Канатово. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков пояснил «360», что речь идет о боевых самолетах, которые сняли с хранения украинских ВВС.

В районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области российские военные сбили украинский штурмовик Су-25.

Юг

Крупный склад боеприпасов уничтожили в Николаеве. В районе Жовтневое Николаевской области — хранилище топлива для украинской военной техники.

Удары по этим объектам нанесли именно в связи с тем, что там были созданы эти запасы. До этого наносить удары по этим объектам не было никакого смысла, отметил Сивков. По его словам, в Николаеве уничтожили склад боеприпасов, доставленных из Европы.

Российские средства ПВО сбили три украинских военных самолета: бомбардировщик Су-24 в районе острова Змеиный в Одесской области и истребитель Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области.

В районе острова Змеиный российские военные сбили украинский беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства. Также еще один БПЛА сбили в районе населенного пункта Барвинок в Херсонской области.

Восток

В районе Краматорска российские войска поразили передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ.

Российская армия может взять Краматорск через полторы-две недели. По мнению Сивкова, за это время войска РФ смогут окончательно уничтожить группировку ВСУ, которая удерживает город. Военный эксперт сообщил, что ее численность составляет около 60–70 тысяч человек. Сначала их будут принуждать к тому, чтобы сдаться, путем систематических авиационных, ракетных и артиллерийских ударов, после которых они потеряют способность к дальнейшему сопротивлению. Если они не сложат оружие, то погибнут.

«После того как эта группировка будет уничтожена, фактически боеспособных сил на территории Украины у украинского правительства не останется. То есть будут отдельные части оказывать сопротивление, это безусловно, они будут прикрываться мирным населением, это все будет продолжаться. Но полностью боеспособных, наиболее хорошо подготовленных сил у Украины не останется», — сказал Сивков.

Северо-Восток

В Харьковской области минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили украинские беспилотники, которые сбили в районах сел Вербовка, Великая Камышеваха, Бражковка, Веселое, Перемога, Большие Проходы.

Юго-Восток

В ДНР ночью несколько беспилотников. Их уничтожили в районе Авдеевки, Доли и Каменки.

В ЛНР украинский БПЛА сбили в Северодонецке.

Источник фото: РИА «Новости»

Украинские националисты, которые удерживают мирных людей на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, потребовали за освобождение 15 человек тонну продовольствия и лекарства. Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил «360», что такое требование националистов является верхом цинизма. По его мнению, после такого ультиматума ни один боевик не должен выйти с территории «Азовстали» живым.

В Запорожской области, в районе населенных пунктов Тарасовка и Васильевка, перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

После Донбасса

В случае установления контроля над Донецкой и Луганской областями войска РФ и народных республик могут пойти на Харьков. Либо будет построение коридора до Приднестровья. Об этих задачах второй фазы спецоперации ранее заявил командующий ЦВО Рустам Миннекаев.

Сивков убежден, что на этом спецоперация не завершится и российская армия продолжит наступление, пока не установит контроль над Западной Украиной.

«Следуя заявлению российского президента о том, что мы решаем задачу денацификации Украины, речь идет о полном освобождении территории Украины, вплоть до польских границ. Если Российская Федерация остановится на полпути, это будет означать военное поражение РФ. Поэтому я уверен на 100%, что мы пойдем до самой западной границы Украины, освобождая Украину от нацистской нечисти», — заявил Сивков.