Суд запретил инструкции по созданию каменных топоров. Она бы помогла реконструкторам, а не убийцам

Саратовский районный суд постановил заблокировать информацию на трех сайтах, где публиковались инструкции по созданию каменных топоров. С иском обратился местный прокурор, который увидел в кустарных изделиях оружие. Но информация по изготовлению каменного топора для большинства бесполезна.

Угроза каменного топора

В решении суда говорится, что прокурор обратился с административным иском с просьбой заблокировать информацию на трех сайтах, где рассказывается, как своими руками сделать топор в походе или на охоте.

По мнению истца, эта информация связана с незаконным изготовлением оружия, а значит ее требуется заблокировать. Инструкции находились в открытом доступе. Для входа на сайт не требовалась регистрация или пароль, поэтому воспользоваться этими данными мог кто угодно.

«Наличие в свободном доступе способов изготовления оружия, нарушает права неопределенного круга лиц и ставит под угрозу законные интересы Российской Федерации, а также являются фактором, способствующим совершению уголовных преступлений и административных правонарушений», — говорится в решении суда.

В постановлении Пленума Верховного суда России, на которое ссылались при вынесении решения, единственным похожим оружием, чье изготовление считается незаконным, был только боевой топор и его аналоги.

Но в результате суд признал инструкции по изготовлению каменных топоров, а также туристических и охотничьих инструментов, запрещенной к распространению в Российской федерации. Страницы сайтов внесли в «черный список» Роскомнадзора. В данный момент, ни один из этих сайтов не доступен.

Кому нужен каменный топор

Использование каменного топора в обычных условиях неэффективно и бесполезно. Интерес к изготовлению подобного инструмента мог быть только у особых энтузиастов исторической реконструкции или работников, непосредственно связанных с исторической наукой. Таким мнением с «360» поделился руководитель клуба исторического моделирования «Огнецвет» Михаил Тропин.

Он подчеркнул, что запрет на распространение инструкции по изготовлению топоров, которые бесполезны для подавляющего большинства населения, кажутся ему странными.

«Реальные предметы, сделанные из полноценных материалов, являющиеся тем, чем они должны являться, изготавливаются либо особыми энтузиастами-реконструкторами, либо историками», — пояснил он.

Эксперт пояснил, что для кино, игр или домашнего использования можно сделать топор, напечатав его на 3D-принтере. Тогда получится пластиковый инструмент. Также можно сделать форму и отлить топор из силикона.

«Инструкция для изготовления реального предмета мало полезна, потому что затрачивается много сил, а в результате получается бесполезная вещь. Если говорить об использовании в качестве оружия, то у нас в каждом строительном магазине есть пожарный топор, который в список холодного оружия не внесен. Его можно купить за 400 рублей», — подытожил Михаил Тропин.