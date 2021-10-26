Саратовский суд запретил инструкции по изготовлению каменных топоров

Саратовский районный суд вынес постановление о блокировке страниц на трех сайтах, где были опубликованы инструкции по изготовлению самодельных топоров. Эти данные сочли потенциально опасными.

В инструкциях речь шла о том, как можно сделать топор своими руками, чтобы использовать на охоте, в быту или в походе. Был среди прочих вариант смастерить каменный топор.

С иском о блокировке обратился прокурор Воскресенского района. Суд согласился с доводами истца и постановил, что наличие в свободном доступе информации о способах изготовления оружия нарушает права пользователей и ставит под угрозу законные интересы РФ. Помимо этого, такая информация может, по мнению суда, способствовать совершению административных нарушений и уголовных преступлений.

Исковые требования удовлетворили. Инструкции по изготовлению топоров признали информацией, запрещенной к распространению на территории России. Решение пока не вступило в силу, в течение одного месяца его могут обжаловать.