Полки без «Доширака» напугали россиян. Бить тревогу рано

В Волгограде, Красноярске, Магадане и Омске люди столкнулись с нехваткой лапши «Доширак». Ее все реже можно найти на прилавках магазинов. В компании объяснили, что сейчас на производстве происходит модернизация. С этим могли быть связаны временные перебои в поставках.

Пропажа «Доширака»

По сообщениям V1.ru, в Волгограде стала исчезать лапша быстрого приготовления «Доширак». Местные жители пожаловались, что определенные ее виды им приходится искать в нескольких магазинах.

Эту информацию подтвердили в сети магазинов «Покупочка». Там заявили, что в августе им пришло письмо от завода «Доширак» в Рязани, в котором сообщалось о временной приостановке производства. Ожидалось, что оно будет восстановлено 30 сентября.

«Однако на покупателях нашей сети это никак не отразится — у нас есть достаточный запас этой лапши как в распределительном центре, так и в магазинах», — заверили в сети.

Дефицит лапши также наблюдался в маленьких продуктовых магазинах города.

Следом появились новости о нехватке лапши в еще двух городах России: Омске и Красноярске. Бизнесмен Виктор Шкуренко сообщил NGS55.RU, что такая картина наблюдается в Омске уже пять месяцев. На это есть две причины: спрос стал превышать предложение, а сбои в поставках остались.

«Действительно, производители лапши „Доширак“ предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. <…> Возобновить полноценные отгрузки товара производители обещают к концу года», — рассказал руководитель коммуникационного центра компании «Командор» в Красноярске Дмитрий Болотов.

Согласно порталу E1.RU, в Екатеринбурге дефицит продукции «Доширак» обнаружили в сервисе доставки продуктов «Самокат». Она была недоступна в любом из районов города, а «Яндекс.Лавка» смогла предоставить только два вида лапши. При этом в больших продуктовых сетях «Пятерочка», «Магнит» и «Верный» таких проблем не было.

Еще одним регионом, испытавшим нехватку лапши, стал Магадан. По данным информагентства «Весь Магадан», «Доширак» не удалось найти во многих розничных точках и торговых базах.

Повода для паники нет

Редакция «360» связалась с пресс-службой компании «Доширак», где заверили, что серьезных проблем с доставкой нет.

«Мы также наблюдаем некоторые новости и статьи на порталах по поводу нашей продукции. Можем вам лично ответить — данная информация неверна», — заявили в пресс-службе.

Как оказалось, на втором заводе компании идет установка дополнительных линий производства, но это не повлияло на темпы выпуска продукции. Причиной нехватки мог стать высокий спрос, который превысил реальные возможности поставки в данный момент.

Пресс-служба «Магнита» также сообщила, что не испытывает проблем с наличием лапши «Доширак» на полках. Такой же ответ «360» получил и от сети магазинов «Лента». Там подчеркнули, что поставщики компании делают все необходимое, чтобы сохранить нужный объем поставок.

«„Лента“ не испытывает проблем с поставками лапши быстрого приготовления, необходимый запас продукции есть как в магазинах, так и в распределительных центрах компании», — сообщили в пресс-службе.

Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов отметил, что нехватку продукта могли вызвать самые разные технические причины.

«Нехватка сырья, сбои в производстве, сложности с сотрудниками, логистикой или недостаток водителей. От совершенно внутренних проблем, когда где-то кто-то на работу не выходит в нужном количестве, до проблем на стороне подрядчиков», — сказал эксперт.

Он также заверил, что причин бояться дефицита лапши в магазинах не стоит. Даже если в какой-то момент продукция «Доширак» исчезнет из магазинов, там останутся альтернативные производители этого товара. Лапшу быстрого приготовления всегда можно найти.