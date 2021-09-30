Производитель «Доширака» объяснил нехватку лапши в магазинах высоким спросом

Производитель лапши «Доширак» опроверг сообщения о дефиците продукта в нескольких российских регионах. В компании объяснили, что сейчас на производстве происходит модернизация, но этот процесс не оказал серьезного влияния на поставки лапши в магазины.

«На самом деле на втором нашем заводе идет установка дополнительных линий производства, но все равно при этом долгосрочного сокращения производства продукции не происходит», — пояснили представители «Доширака».

По их словам, нехватка продукта может быть связана с очень высоким спросом на лапшу, который превышает реальные возможности поставки в данный момент.

Ранее информация о том, что лапша «Доширак» начала пропадать с полок магазинов, появилась в СМИ Красноярска и Волгограда. На пустеющие полки обратили внимание местные жители. Представители волгоградского ретейлера заявили, что их предупреждали о том, что завод «Доширака» в Рязани будет временно не работать до 30 сентября, и выразили надежду, что ситуация изменится.