Депутаты приняли закон о расширении полномочий полиции

В Государственной думе приняли закон о расширении полномочий полицейских. К положительному решению в Думе пришли в третьем чтении в ходе заседания 8 декабря, написало РИА «Новости».

Так, теперь у полицейских появилось право проникать в любые помещения для задержания, включая земельные участки, и оцеплять частные территории. При этом представляться они получают право уже после прекращения ими противозаконных действий. Проникнуть в дом правоохранители смогут и в случае сокрытия его хозяина с места преступления, а также если на него указали потерпевшие или очевидцы как на преступника.

Закон «О полиции» теперь дополнен положением о праве сотрудников ведомства вскрывать автомобили и проникать в них для обеспечения безопасности граждан и спасения их жизней при массовых беспорядках, или в чрезвычайной ситуации, или для задержания подозреваемых и обвиняемых.

Также полицию обязали не только пресекать административные правонарушения, но и выявлять их. От граждан полицейские имеют право потребовать назвать фамилию, имя и отчество, если те к ним обращаются. Разрешено им и лично досматривать граждан и их вещи, если есть предположения, что граждане могут скрывать при себе оружие, взрывчатку, наркотики, ядовитые вещества или украденные предметы.

Из проекта исключили положение о том, что сотрудники полиции не могут подлежать преследованию за действия при исполнении, и о том, чтобы полицейские не несли ответственность за вред при вскрытии транспортных средств, если оно проводилось на законных основаниях.