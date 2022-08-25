Политика Зеленского дала сбой на папе римском. Понтифик не хочет стать частью враждебного национализма

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал недовольство у папы римского Франциска своим давлением. Киевский режим требовал, чтобы религиозные деятели распространяли ненависть. Но понтифик осознает, какая ответственность лежит на нем, и не хочет рушить диалог с Русской православной церковью. Папа римский также не стремится ехать в Киев, ведь там его погрузят в атмосферу ненависти и вражды.

Специалист по Ватикану Марко Полити в статье для журнала IL Fatto Quotidiano сообщил, что давление президента Украины Владимира Зеленского на папу римского вызвало недовольство у Ватикана. Журналист напомнил о посте в Twitter, в котором Зеленский утверждал, будто религиозные лидеры обязаны распространять ненависть к России.

«Этот твит прекрасно показывает, что папа Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать», — отметил автор материала.

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По словам Полити, главе Католической церкви не понравилось, что Киев подверг цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, так как там прозвучали слова о мире между украинцами и россиянами. Помимо этого, Зеленский давит на Франциска и настаивает, чтобы он приехал на Украину. Но папа не хочет этого делать, не посетив Москву.

Антихристианская политика

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в комментарии для «360» объяснил, что поведение украинских политиков показывает готовность использовать религию в собственных целях и тем самым разделять общество, как ранее они поступили с жителями своей страны.

«Логика национального раскола переносится за пределы Украины и сопровождается языком вражды и ненависти. Это не только русофобия, а своего рода гибридный расизм, в котором с одной стороны европейские ценности и права человека, а с другой — откровенная дискриминация по национальному признаку», — рассказал Лункин.

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Астапкович

На Западе между тем начали приходить в себя и заявлять, что нельзя разделять и принижать людей по национальному признаку, отметил собеседник «360». Именно так некоторые страны ответили на призывы Прибалтики лишить россиян шенгенских виз: они напомнили, что это запрещено всеми нормами ЕС и международным правом.

В религиозной сфере Украина, американцы и части европейских русофобов настроили значительную часть религиозных лидеров против России и РПЦ. Но папа Франциск с самого начала старался дистанцироваться от русофобской истерики, которая захватила часть протестантских и католических лидеров Роман Лункин руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

По мнению Лункина, понтифик осознает ответственность за христианство вообще и за католическую церковь в частности в разных регионах мира. Он также понимает, что нужно сохранить диалог с РПЦ и патриархом Кириллом, поэтому придерживается умеренной позиции.

Что касается отказа Франциска посещать украинскую столицу, то это можно объяснить прежде всего нежеланием столкнуться с наполненным злобой национализмом, считает эксперт.

«Украинские дипломаты и офис Зеленского оказывали такое давление на Святой Престол, которого Ватикан не потерпел. То, что сейчас произошло из-за визита Франциска в Киев, — первый звонок украинскому режиму», — добавил Лункин.

Папа римский стал первым, на ком политика Зеленского дала сбой и поскользнулась. Сейчас происходит отрезвление и осознание того, что нельзя следовать в русле антихристианской идеологии, которую предлагает офис Зеленского и посольство Украины в Ватикане, подытожил религиовед.