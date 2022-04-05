Политика разрушает спорт. Патриотизм может стоить Медведеву Уимблдона

Даниила Медведева и других россиян могут отстранить от участия в Уимблдоне даже без постановления Министерства спорта Великобритании. Такой шаг грубо нарушает спортивное право, а также дискредитирует по национальному признаку. Однако россияне смогут обратиться в суды и обжаловать решение организаторов турнира.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC), который организовывает Уимблдон, может не допустить Даниила Медведева и других российских спортсменов к турниру даже без указания со стороны Министерства спорта Великобритании. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Теннисные федерации ITF, ATP и WTA постановили, что спортсмены из России могут принимать участие в турнире, но под нейтральным флагом. Однако организаторы Уимблдона могут пойти еще дальше и не допустить россиян.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявлял, что Даниила Медведева могут отстранить от Уимблдонского турнира, если он не выступит с осуждением спецоперации на Украине.

Правомерно ли отстранение

Если Уимблдон отстранит российских теннисистов от соревнований, то нарушит международное спортивное право. Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев объяснил «360», что возможное решение организаторов политизировано и его можно обжаловать в юридических структурах, предусмотренных на турнире.

Вопрос о праве на допуск решает организатор турнира, а министерство может только рекомендовать ему, как поступить. По словам Алексеева, решение принимается исполнительным комитетом, организационным комитетом или владельцем турнира.

Нужны юридические основания, а не политические. С точки зрения права отстранить невозможно. Но с точки зрения „санкционного права“, которое недавно возникло и предусматривает возможность политических решений, это возможно. Но такие действия противоречат нормам спортивного права и являются разрушительными для международного спорта. Он был создан для объединения спортсменов вокруг ценностей движения, а не для раскола Сергей Алексеев.

Юрист напомнил, что соревнования происходят между атлетами разных стран, которые ничего не нарушили, а не между государствами и спортивными организациями.

«Нарушается право на занятие спортом, провозглашенное международными спортивными документами. Право на равноправное участие в международных спортивных соревнованиях, право на труд, ведь соревнования — это часть трудовой деятельности спортсмена», — добавил юрист.

Политика влезла в спорт

Сейчас в спорте нарушаются имущественные и имиджевые права россиян, а также идет дискриминация в области спорта по национальному признаку. По словам Сергея Алексеева, международные документы и резолюция Генассамблеи ООН запрещают вмешательство политики в спорт. Организаторы Уимблдона должны охранять принцип автономии спорта, а они его, наоборот, грубо нарушают.

Однако даже если россиян отстранят от турнира по теннису, они могут обжаловать его в установленном международно-спортивном порядке.

«Это могут быть гражданско-правовые иски, связанные с материальным ущербом и моральным, репутационным ущербом от таких решений», — рассказал Алексеев.

Решения об отстранении вызывают отток спонсоров и снижают авторитет спортсмена, не говоря уже о том, что он не может соревноваться за награду. Нарушение спортивного права атлеты могут обжаловать в спортивной юрисдикционной структуре, а нарушение гражданского имущественного права — в судах государственной юрисдикции по месту нахождения.