Почти 300 человек пострадали в столкновениях с полицией в Иерусалиме

Во время столкновений с израильской полицией у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали 278 палестинцев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные представительства Красного Полумесяца в городе.

«205 пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме, пять пострадавших в тяжелом состоянии», — отметили в организации.

Стычки с полицией в Иерусалиме, у Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, начались 7 мая. Там по решению суда силовики выселили несколько арабских семей. Палестинские СМИ сообщили, что правоохранители стянули к мечети серьезные силы. Во дворах, пишет агентство Wafa, засели снайперы, а полицейские применили слезоточивый газ и задержали несколько человек.

Ранее в израильской армии рассказали о трех ракетах, которые выпустили со стороны сектора Газа. Одну из них перехватила система ПВО «Железный купол». В городе Сдерот и приграничных районах сработали сирены воздушной тревоги. Информации о возможных жертвах и пострадавших нет.