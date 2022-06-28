Поколение нежеланных детей. К чему приведет запрет абортов в США

Верховный суд США отменил постановление, гарантирующее право женщин на аборт. Теперь каждый штат может самостоятельно устанавливать правила прерывания беременности. Тысячи американцев выразили свое недовольство и устроили акции протеста. Психолог Дарья Дугенцова рассказала «360» о проблеме нежеланных детей.

Далее — прямая речь.

Аборт и гуманность

Женщина должна сама решать, на что она имеет право, а на что нет. Как сейчас популярно говорить, «мое тело — мое дело». В России, например, хорошо сделаны законы в том плане, что до того, как сердце ребенка не начинает биться, еще можно сделать аборт. На мой взгляд, это достаточно гуманно. В США закон позволял прерывать беременность вплоть до пятого месяца. Мне кажется, что стоило бы просто откорректировать этот закон и привести его в вид по нашим меркам, так сказать.

Полный запрет абортов — это нарушение прав человека и личности, которая не хочет иметь ребенка Дарья Дугенцова.

Женщина вынашивает нежеланного ребенка, из-за чего в будущем он хочешь не хочешь, а будет ощущать себя нежеланным и нелюбимым. Это закладывается в прямом смысле в утробе матери.

Нарушение привязанности — основа проблем взрослого человека

Во время беременности нужны положительные эмоции. Не потому, что не врачи хотят, чтобы мы скакали на пони по радуге все в сердечках и на позитиве, а потому, что это все реально влияет на плод. Если женщина не хочет иметь ребенка, а ей не дают сделать аборт, то ребенок действительно рождается с ощущением, что он никому не нужен. В будущем это автоматически нарушает привязанность.

Мама не хочет этого ребенка, поэтому и относится к нему иначе, чем если бы это была запланированная беременность Дарья Дугенцова.

Нарушение привязанности — это основа проблем уже взрослого человека. Здесь получается такая цепная реакция, которая не заканчивается почти никогда. Разрыв цепочки наступает только в случае, когда уже взрослый человек приходит к психологу и пытается решить свои жизненные трудности. Можно сказать, что проблема начинается с личности матери, которой что-то запрещают, а заканчивается несчастным человеком в будущем. Если мать отказывается от ребенка, не принимает его, никак с ним активно не взаимодействует, то даже у грудного ребенка может развиться депрессия.