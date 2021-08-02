Показательный приговор с нюансом? Шутки с ковидом в метро Москвы довели блогера до колонии

Блогера Кароматулло Джаборова приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима за розыгрыш в московской подземке. В прошлом году в одном из вагонов метро юноша упал в проходе и начал биться в припадке. Его друзья кричали, что это приступ ковида. К строгости приговора возникают вопросы, но все не так просто.

«Смех вышел боком»

В феврале 2020 года в Сети распространилось видео, на котором молодой человек в маске идет по вагону московского метро, а затем внезапно падает, симулируя конвульсии. Другой юноша кричит: «Коронавирус здесь, быстрее выходите!» Люди паникуют и спешно пытаются покинуть вагон.

На ролик в интернете обратили внимание правоохранители, шутника сначала просто задержали, а затем и арестовали по статье о хулиганстве. Свой «розыгрыш» Джаборов объяснил заботой о людях — якобы так он хотел заставить пассажиров подземки больше заботиться о своем здоровье, задуматься о необходимости масок, которые на тот момент уже предписали носить по всей стране.

Теперь суд вынес Джаборову приговор: два года четыре месяца колонии общего режима. А его помощникам дали условные сроки. При этом прокурор просил куда более строгое наказание: четыре года колонии для Джаборова и по три года реальных сроков его друзьям.

Адвокат Алексей Скляренко отметил, что приговор, по его мнению, слишком суровый, так как остаются сомнения в том, что осужденные действительно ставили своей целью совершить преступление, а не хайпануть.

«Я думаю, что здесь действительно была доля шутки, хотели посмеяться над чем-то, но смех вышел боком», — уверен Скляренко.

Показательная порка

Скляренко объяснил «360», что разница в приговорах, скорее всего, вызвана поведением подсудимых в ходе расследования.

«Я могу предположить, что [Джаборов] не признал свою вину, не раскаялся, в связи с этим и получил реальный срок. А те, кто получил условно, наоборот, сознались и раскаялись в содеянном, активно способствовали раскрытию преступления — и другие стандартные фразы, которые в этом случае упоминает сторона обвинения», — сказал он.

Однако суд назначил блогеру не четыре года, как того просила прокуратура, именно из-за его раскаяния и признания вины.

«Эта статья относится к преступлениям в отношении общества. Такой суровый приговор нужен, чтобы это было показательно и чтобы люди не пытались хайповать на злободневной теме коронавируса», — заявил адвокат.

Бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления СК при прокуратуре РФ, адвокат Андрей Гривцов добавил, что если бы пранк не был связан с ковидом, блогера без криминального прошлого и с хорошими характеристиками вряд ли бы приговорили к реальному сроку.

Нужно понимать, что сейчас активно борются с любым разжиганием паники, связанной с ковидом Андрей Гривцов.

Но все же у адвокатов вызвала вопрос статья, по которой судили блогера и его друзей. Гривцов объяснил, что вменяемое хулиганство трактуется как грубое нарушение общественного порядка, связанное с явным неуважением к обществу.

Для поступка пранкеров, уверен адвокат, больше подходит не так давно введенная статья 207.1 УК РФ о «публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Что характерно, эта статья не предполагает лишения свободы вообще — в отличие от статьи о хулиганстве.

Однако на самом деле вынесенный приговор не так строг, как можно подумать. Поскольку Джаборов находился в СИЗО на протяжении всех следственных действий — с февраля 2020-го, время под стражей зачтется ему за отбывание срока. В итоге после приговора отсидеть ему придется всего три недели.