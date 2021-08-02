Россия вышла на третье место по общему количеству медалей Олимпиады

Спортсмены из России в 11-й день Олимпийских игр добавили копилку две серебряные и четыре бронзовые медали. По общему количеству наград сборная вышла на третье место и остается на пятой позиции в медальном зачете.

Второе место занял Сергей Каменский в соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров. Это уже вторая награда спортсмена, которую он увезет из Токио. В паре с Юлией Каримовой он заработал бронзу в миксте.

Чемпионом стал китайский стрелок Чжан Чанхун. Во время выступления он установил новые мировой и олимпийский рекорды — 466,0.

Вторая серебряная медаль не обошлась без скандала. Гимнаст Денис Аблязин на выступлении в опорном прыжке набрал такое же количество баллов, как и южнокорейский спортсмен Чжэ-Хван Син. Но жюри учло, что первый прыжок у азиатского спортсмена был повышенной сложности, поэтому победу присудили ему. С таким решением согласились не все.

Бронзовую медаль за выступление в вольных упражнениях получила гимнастка Ангелина Мельникова. Третье место она поделила со спортсменкой из Японии Маи Мураками. Золото досталось американке Джейд Кэри. Второе место заняла итальянская гимнастка Ванесса Феррари.

Две бронзы получили российские борцы греко-римского стиля. Сергей Емелин одолел молдавского атлета Виктора Чобану в категории до 60 килограммов. Еще одну медаль за третье место принес Сергей Семенов, победивший чилийца Асмани Аскоту Фернандеса в категории до 130 килограммов.

Первую медаль в велотреке заработали Анастасия Войнова и Дарья Шмелева. В заезде за третье место они обогнали спортсменок из Нидерландов. Золото и серебро досталось велосипедисткам из Китая и Германии.

Всего за 11 дней соревнований российские спортсмены получили 50 наград. Из них 12 золотых медалей, 21 серебряная и 17 бронзовых.