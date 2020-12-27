Извержение Везувия стерло с лица земли древнеримский город Помпеи. Он превратился в археологический комплекс, где под слоем лавы хранится множество артефактов. Ученым удалось обнаружить киоск с остатками еды. Находка стала уникальной, но далеко не единственной за время раскопок.

Уличный киоск

Археологам удалось частично раскопать древнюю барную стойку еще в 2019 году. Когда проект продолжили, специалисты увидели почти нетронутую конструкцию с цветными фресками. Несмотря на извержение и воздействие магмы, хорошо сохранились рисунки зверей, птиц и растений. Ученые предполагают, что на стенах киоска изображены те животные, которых в нем и продавали.

«Этот киоск особенный, потому что нам удалось восстановить пищу, которую там продавали», — пояснил директор археологического парка «Помпеи» Массимо Озанна.

Он добавил, что за время раскопок в Помпеях удалось найти около 80 таких лавок, которые назывались термополиями. В этот раз археологи обнаружили остатки еды в контейнерах. Среди находок была часть утиной кости, а также следы рыбы, улиток, свинины и козлятины. При этом Озанна подчеркнул, что уличные киоски в основном посещали простолюдины. Представители знати ели более сложные блюда.

«Найденные материалы были раскопаны и изучены во всех аспектах междисциплинарной командой, состоящей из физического антрополога, археолога, археоботаника, археолога, геолога, вулканолога. Материалы будут дополнительно проанализированы в лаборатории и, в частности, останки, найденные в контейнерах прилавка», — рассказал директор парка.

По словам Озанны, исследования артефактов помогут получить исключительные данные для понимая рациона людей того времени.

Останки богача и раба

Остатки пищи смогли так хорошо сохраниться благодаря толстому слою лавы. За прошедшие годы археологи находили под ним огромное количество артефактов. В 2017-м раскопки начались на большой богатой вилле в пригороде древнего города. Сначала в Чивите Джулиане наткнулись на останки трех лошадей в упряжке. Предметы в доме говорили о том, что когда-то он принадлежал римскому аристократу. Со своей террасы он мог любоваться Неаполитанским заливом и островом Капри.

В ноябре 2020 года ученые нашли в подвале здания тела двух мужчин. Во время изучения они пришли к выводу, что жители не успели убежать от раскаленной магмы. Поток хлынул со всех сторон, из-за чего люди оказались в ловушке. Одному из мужчин было 30-40 лет, а второму — в районе 18-25 лет. Молодой человек страдал от проблем с позвоночником, которые могли появиться из-за тяжелого физического труда. Он мог быть рабом у богатого господина.

Останки хорошо сохранились под толщей вулканического пепла и лавы. Исследователи залили их гипсом, что позволило рассмотреть даже складки туник. Одежда была сделана из шерсти. Это дало специалистам повод полагать, что извержение произошло 24 октября. При этом всегда считалось, что город превратился в руины 24 августа.

Амулеты колдуньи

Бусины из костей, талисманы на удачу и амулеты в виде фаллоса — это все нашли археологи на вилле в Помпеях. Раскопки проводили в 2019 году в так называемом Доме с садом в районе Regio V. Все обнаруженные предметы принадлежали девушке, считавшей себя колдуньей.

В одной из комнат хранилась деревянная шкатулка с различными предметами. От сундучка остались только бронзовые петли, но все содержимое было в хорошем состоянии. В шкатулке археологи увидели украшения, а также сушеных жуков, обереги, кости, фигурку танцующего сатира, маленький череп и другие вещицы. На многих из них были нанесены символы, значение которых еще предстоит разгадать.

По словам ученых, сундук вряд ли мог принадлежать владельцам дома, так как среди артефактов не было предметов из золота. Озанна предположил, что шкатулкой могла пользоваться одна из рабынь или служанок для проведения магических обрядов.

«В этом же доме мы обнаружили комнату с десятью жертвами [извержения], среди которых есть женщины и дети, и теперь мы пытаемся установить их родственные отношения при помощи анализа ДНК», — сообщал тогда Озанна.

Он отметил, что находка могла принадлежать как раз одной из найденных женщин. Саму шкатулку позже окрестили «сундучком ведьмы» и отправили в музей Palestra Grande.