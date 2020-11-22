Исследователи увидели тела в подземной части дома. Ученые пришли к выводу, что погибшие — человек высокого социального статуса 30–40 лет и его раб, которому было 18–25 лет. Молодой человек при жизни испытывал проблемы с позвоночником, что может говорить о необходимости выполнять тяжелую физическую работу.

Найденные жертвы извержения могли погибнуть из-за второго пирокластического потока. Он представлял собой смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород. Поток хлынул в помещение с нескольких сторон, поэтому эти двое мужчин попали в ловушку.

Исследователи увидели под слоем пепла полости, в которых лежали останки жертв извержения. Туда они залили гипс, чтобы воссоздать фигуры и позы людей в момент гибели. Благодаря технологии гипсования останков, которая используется с 1863 года, ученые даже рассмотрели складки туник обоих мужчин. Они были сделаны из шерсти, что может указывать на извержение 79 года н. э. Стихия тогда уничтожила богатый древнеримский город с населением до 20 тысяч человек.

Раскопки в Чивите Джулиане начались в 2017 году. Новая находка сделана на большой богатой вилле в пригороде древних Помпей. Ученые уже нашли там останки трех лошадей в упряжке. Богатая сбруя и седла, роскошное убранство самой виллы дают основание полагать, что она принадлежала представителю римской аристократии. С обширной террасы виллы открывался вид на Неаполитанский залив и остров Капри.