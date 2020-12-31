Перед Новым годом в России в очередной раз повысилось количество краж. Главным объектом похищений стали рождественские елки. «Гринчи» утаскивали праздничные деревья по всей стране, причем порой это было довольно забавное зрелище.

Предновогодний криминал стартовал в России уже 1 декабря. Именно в этот день в Тюмени мужчина вломился в салон красоты, чтобы забрать с собой елочку. Злоумышленника скоро поймали, но решили ограничиться возвращением праздничного дерева хозяйке и подпиской о невыезде. Своего суда 23-летний мужчина сможет дождаться в предновогодней суете.

В Улан-Удэ местные жители украли искусственную елку с территории одного из колледжей. Кража попала на камеры видеонаблюдения, так что поймали их быстро, тем более что у одного из них на футболке была фамилия товарища, у которого перед своим похождением парни хорошенько выпили. Сами ребята объяснили правоохранителям, что похитили дерево «для настроения».

В Нижнем Новгороде две женщины решили поживиться елочкой из подъезда. Однако эти «гринчи» оказались не столь бессердечны. Они оставили взамен другое дерево, поменьше. Правда, справедливость все равно восторжествовала, потому что новогоднюю ель соседи поставили прямо под камерами.

В городе Первомайске Нижегородской области похищениями елок и вовсе занялись чиновники. По словам местной жительницы, пока она была на работе, с ее участка спилили 45-летнюю ель — прямо через забор. Причиной такого поступка стало то, что в соседнем лесу подходящих для городской площади деревьев якобы не нашлось. Когда обиженная хозяйка дерева пошла разбираться в администрацию, под окнами которой и нашлась зеленая красавица, ей заявили, что на елку якобы жаловалась соседка, которая умерла год назад. В ситуации обещал разобраться местный губернатор, но дерево уже не вернуть.

В Калининграде тоже не обошлось без похищения. Молодой местный житель решил стащить новогоднюю елку, которая стояла у входа в один из магазинов. Парень гулял по ночному городу с приятелями, когда решил забрать себе приглянувшееся украшенное дерево. Однако унести далеко его не смог — на полпути он остановился, бросил елку и побежал в обратном направлении. В местном МВД даже решили записать новогоднее видео об этом странном правонарушении.

А в Новосибирске воры оказались еще менее удачливыми. Пока они, сильно подвыпив, пытались украсть елку, происходящее заметили местные жители. Они вышли и примотали похитителей скотчем спинами друг к другу, после чего погнали их от своего дома подальше. «Гринчей» заставили хорошенько повеселить народ за свои проделки.

Каждый раз как в первый

Причем такие случаи происходят каждый год. Люди по каким-то причинам похищают символы праздника из самых разных мест. В 2019 году, например, мужчина в Марий Эл таким образом решил отомстить бывшей девушке за разбитое сердце. Он вынес из ее квартиры наряженную елку, а вместе с этим прихватил люстру и два сотовых телефона.

Еще раньше, в 2016 году, несколько ранее судимых сотрудников московской автомойки решили одолжить у клиента машину, чтобы украсть четыре елки на рынке. Продать пытались три — одну, вероятно, оставили для себя, чтобы поддержать праздничное настроение. Но встречать Новый год пришлось уже в отделении полиции: злоумышленников успели поймать.

Другой случай в столице в том же году был более вопиющим. Местная жительница решила украсть бережно наряженную елку из соседнего подъезда, чтобы принести праздничную атмосферу в собственный. Оказалось, что елка принадлежала пенсионерке, так что полиция скоро нашла похитительницу, попавшую под камеры. Новый год в подъезд вернули, в похитительнице приготовили уголовное дело.