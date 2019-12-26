    26 декабря 2019, 19:23

    Мужчина украл новогоднюю елку у бывшей девушки в Йошкар-Оле

    Артур Блянихов

    В столице республики Марий Эл местный житель проник в квартиру бывшей девушки и вынес оттуда новогоднюю елку вместе с игрушками. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

    По словам ограбленной девушки, ее бывший возлюбленный, кроме елки и игрушек, прихватил с собой люстру и два сотовых телефона.

    «Газета.ru» рассказала, что дверь осталась неповрежденной, поскольку после расставания у мужчины остались ключи от квартиры. Он признался, что похитил вещи для личного пользования, и уже успел повесить люстру у себя дома. Возбуждено уголовное дело.