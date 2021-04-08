В столице Киргизии прошел митинг против похищений невест и принуждения девушек к браку. В стране каждая седьмая женщина младше 24 лет выходит замуж против своей воли. При этом нередко во время кражи девушек насилуют и убивают. Подобные случаи пусть реже, но все же случаются и в России.

Митинг в Бишкеке

Более 100 человек собрались около здания МВД в Бишкеке 8 апреля, сообщил корреспондент РИА «Новости». У участников акции в руках были плакаты с лозунгами: «Преступление должно быть наказано», «Скольким из нас нужно умереть, чтобы нас перестали похищать?» и «Ала-Качуу (похищение невесты — прим. ред.) — это не традиция». При этом митингующие выкрикивали: «Позор!»

Собравшиеся требовали, чтобы министр внутренних дел Улан Ниязбеков оставил пост, а правоохранителей наказали за бездействие.

Похищение невесты в Киргизии

Последней каплей для граждан Киргизии стало убийство 27-летней Айзады Канатбековой. Трое неизвестных похитили ее 5 апреля. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения, где четко видны данные машины, на которой увезли Канатбекову. При этом заметно, что прохожие никак не пытались помешать. Близкие предположили, что устроить похищение мог знакомый Айзады, чтобы заставить ее выйти замуж.

Поиск Канатбековой не принес результатов. Тело девушки и ее похитителя обнаружили 7 апреля. Их нашел пастух в поле недалеко от Бишкека. Оба были внутри машины. По предварительной версии следствия, молодые люди поругались. Мужчина задушил Канатбекову, а затем покончил с собой.

Премьер республики Улукбек Марипов подчеркнул, что похитителей девушек должно ждать «неотвратимое уголовное наказание», а в обществе должно быть «тотальное чувство нетерпимости к подобным случаям».

Убийство девушки три года назад

Это не первый громкий случай, когда в результате похищения девушка погибла. Три года назад убили 20-летнюю студентку медицинского колледжа Бурулай Турдаалы кызы. В ее смерти обвинили Марса Бодошева, который похитил знакомую, чтобы жениться на ней.

Он смертельно ранил «невесту» уже в приемном отделении милиции. Позже нанес травмы и себе. В итоге похитителя приговорили к 20 годам колонии усиленного режима и конфискации имущества.

Точное количество жертв похищений в Киргизии неизвестно.

Замуж по принуждению

Похищение невест — широко распространенная в Киргизии практика. Количество браков, заключенных насильно, выросло после распада СССР и становления Киргизии суверенным государством. Несмотря на то, что подобные вещи в стране запрещены законом, по данным ООН, каждая седьмая киргизка до 24 лет вышла замуж по принуждению.

За последние пять лет с заявлениями о похищениях обратились около 900 человек. Ежегодно в Киргизии похищают от 10 до 15 тысяч девушек. В большинстве случаев уголовные дела так и не возбуждают.

При этом реальны случаи, когда молодые люди до самого похищения ни разу не видели друг друга. Практически всегда похищение совершает не один человек, а группа лиц. Были случаи, когда родственники или друзья «жениха» прямо во дворе дома решали, какую из сестер выбранной изначально «невесты» украсть, если нужной девушки не оказалось на месте.

Часто жертву либо силой заталкивают в машину, либо заманивают обманом. Уже в доме мужчины пытаются уговорить девушку выйти замуж, угрожая проклятиями. Подобные браки редко регистрируют в ЗАГСе, где необходимо согласие обеих сторон.

При этом родственники самой «невесты» нередко убеждают девушку остаться с «женихом», если брак выгоден семье. Похищение часто сопровождается изнасилованием. Бывают случаи, когда родители отказываются принимать вернувшуюся к ним дочь из-за позора, который она может навлечь на их дом. У несостоявшейся «невесты» практически нет шансов выйти замуж в дальнейшем.

Порченая жена

Похищение невест распространено во многих патриархальных обществах. Раньше кражи девушек были распространены в ряде стран Африки, Азии, а также на Кавказе. Сейчас в большинстве случаев подобные вещи — дань некой традиции. Они проходят по взаимному согласию. Однако все же бывают эпизоды, когда девушку похищают насильно.

Один из самых резонансных случаев насильственного брака в России — история Заиры Бопхоевой из Ингушетии. Впервые ее украли в 16 лет. Тогда все закончилось относительно мирно. Однако через год после этого девушка все же развелась. Ее супруг был на 20 лет старше. После этого Заира вернулась в родной дом.

Но вскоре Заиру вновь украли. Ее мать подняла шум — девушку вернули через сутки. И история могла бы закончиться счастливо, но о случившемся узнали родственники покойного отца Заиры. Они вывезли девушку в лес и пытками выясняли, был ли у Заиры с несостоявшимся женихом интим. Она якобы обесчестила семью, ведь провела в доме мужчины целую ночь. После этого похитителя заставили жениться, чтобы «смыть позор».

Супруг достаточно быстро уехал из дома, а новоиспеченная жена осталась со свекровью, которая издевалась над невесткой: назвала «порченой», запрещала общаться с матерью и закрывала в комнате на несколько дней. У девушки появились признаки эпилепсии, а в феврале 2010 года Заира впала в кому. Только после этого ее снова вернули в родной дом.