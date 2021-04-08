Протестующие против похищения невест вышли на улицы Бишкека. Видео

В четверг в столице Киргизии люди вышли на митинг против похищений невест и насильственного принуждения женщин к браку. Поводом стало убийство Айзады Канатбековой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Более сотни мужчин и женщин собрались сегодня около здания МВД. В руках у них плакаты с надписями «Преступление должно быть наказано», «Скольким из нас нужно умереть, чтобы нас перестали похищать?». Периодически собравшиеся скандируют: «Позор!»

Местные жители решили выйти на митинг после убийства 27-летней Айзады Канатбековой. Неизвестные похитили ее 5 апреля. По версии родственников, это мог сделать знакомый девушки с целью принуждения к браку.

Большинство митингующих требуют отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова, а также привлечения к ответственности милиционеров за бездействие.

Милиция искала преступника по горячим следам, но результатов это не дало. Накануне пастух обнаружил машину, в которой находились тела похитителя и девушки. Сотрудники правоохранительных органов считают, что после ссоры мужчина задушил знакомую, а после покончил жизнь самоубийством.

В четверг начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у семьи похищенной в столице Киргизии Айзады Канатбековой. Он пообещал, что похитители понесут наказание.