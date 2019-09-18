Подозрение во взятке и перестрелка коллег. Главное о гибели полицейского в Москве

В Москве на станции метро «Рязанский проспект» произошла перестрелка. Сотрудник полиции одного человека убил, а второго — тяжело ранил. Как развивались события, и что побудило мужчину открыть стрельбу?

Полицейского задержали после перестрелки у метро «Рязанский проспект» Подробнее

Инцидент произошел вечером 18 сентября. По неподтвержденной информации, сотрудник патрульно-постовой службы полиции встретился с неким гражданином без документов в вестибюле станции метро «Рязанский проспект».

Правоохранитель должен был получить от гражданина взятку в размере тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе главного Следственного управления СК России по городу Москве, сотрудники ОСБ оперативных мероприятий провели операцию и попытались задержать «коррупционера».

Тот открыл огонь из табельного оружия, выстрелив в сотрудников собственной безопасности метрополитена: в одного — на платформе, в другого — на эскалаторе.

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Официального подтверждения о том, что инцидент произошел в связи с передачей взятки, нет.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве в ходе задержания сотрудника ППСП последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Один из участников операции был застрелен на месте. Второго срочно госпитализировали. Сейчас он находится в операционном блоке. Источник «360» информировал, что мужчина жив. После операции его поместят в палату реанимации. По данным «Интерфакса», полицейский ранен в шею и живот. Он потерял много крови. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Источник фото: РИА «Новости»

Управление собственной безопасности МВД России по поручению руководства министерства начало проверку всех обстоятельств случившегося. В пресс-службе СК РФ рассказали о возбуждении уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов согласно статье 317 УК России.

«Следователи работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего, проводится осмотр места происшествия», — рассказала представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.