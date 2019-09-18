Источник опроверг смерть второго полицейского при стрельбе на Рязанском проспекте

Пострадавший при стрельбе на Рязанском проспекте полицейский находится в тяжелом состоянии. Сейчас ему делают операцию. Об этом «360» сообщил информированный источник.

По словам собеседника, сейчас мужчина находится в оперблоке. «Он жив. <…> [Сейчас] делают операцию, после направят в реанимацию», — уточнил источник «360».

Против устроившего стрельбу мужчины завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе управление СК РФ по Москве. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Происшествие случилось во время оперативно-розыскных мероприятий полиции на станции метро «Рязанский проспект». В ГУ МВД по Москве сообщили, что правоохранители произвели попытку задержания сотрудника ППС.

По неподтвержденной информации, его подозревали в получении взятки в размере тысячи рублей. Мужчина открыл стрельбу. Он тяжело ранил одного из полицейских. Тот умер на месте. Второй пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Устроивший стрельбу мужчина в данный момент задержан, его допросят сотрудники СК.