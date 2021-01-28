Несмотря на пандемию коронавируса, строительство в Подмосковье в 2021 году не прекратится. Для жителей региона создадут новые дороги, школы, сады и другие социальные объекты. Не забудут и про благоустройство. О самом важном строительстве этого года рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «360».

Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье растет и развивается: в год прибавляется под 100 тысяч машин, под 90 тысяч жителей. Регион активный, и необходимо успевать отвечать на все вопросы жителей.

Но мы здесь для того и находимся, чтобы оправдать доверие. Спасибо команде за готовность взять на себя этот вызов — все-таки делать Подмосковье ярким, современным, самое главное, комфортным и безопасным для жизни Андрей Воробьев.

Появляются новые микрорайоны, мегаполис развивается, а экономика региона и удобство жителей во многом зависят от развитой инфраструктуры.

Дороги

География стройки

Вице-губернатор Игорь Тресков во время своего доклада рассказал, что в 2021 году у Московской области большие планы на строительство дорог.

«В мае мы планируем открыть обход Коломны, в июне мы планируем окончить наш проект — это Шереметьевские шоссе, кольцо, это подъезд к терминалу B, это выезд (улица Авиационная) из Лобни и пешеходный переход, которые мы тоже планируем в этом году сделать», — рассказал он.

Кроме того, в октябре по плану должен заработать путепровод, который соединит улицы Фрунзе и Мира — съезд в Мытищи с Ярославского шоссе через железную дорогу. Он позволит разгрузить от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте.

Должны завершиться работы по строительству моста в Воскресенске.

«Мост аварийный, поэтому мы пока временно его отремонтировали, а запустили движение по старому мосту. Но в сентябре планируем открыть новый мост и запустить полноценнее движение», — отметил он.

Не забываем о Трехгорке: открыв движение, мы понимаем, что там есть проблема. По вашему распоряжению выделены деньги, оканчивается проектирование, к концу года планируем реконструировать и расширить улицу Чистякова Игорь Тресков.

Кроме того, в 2021 году планируют закончить работы на Лобненском шоссе — из двухполосного оно превратится в четырехполосное.

«В будущем году планируем сильно решить проблему Лобни — открыть Лобненское шоссе, Северный обход Лобни планируем окончить. Также в будущем году в планах открыть Западный объезд Электроуглей», — уточнил Тресков.

Источник фото: телеканал «360»

«Глупые пробки»

Андрей Воробьев отметил, что сейчас в регионе начали реализовывать «очень сложную, может быть, даже рискованную программу».

«Наши транспортники взялись анализировать наиболее багровые места по пробкам. Понятно, что одним щелчком сразу все пробки расшить вряд ли у нас получится, но есть разные умные, гибкие, быстрые решения, которые облегчат жизнь людей в самых разных территориях Московской области», — отметил глава региона.

Вице-губернатор Игорь Тресков добавил, что сейчас идет сбор всей информации о пробках. В целом они делятся на две части. Первая — пробки, которые требуют расширения дорог, строительства путепровод.

«Это сложная история, но есть те пробки, которые наши коллеги называют глупые. Они образовываются из-за того, что неправильно выстроен сигнал светофоров, где-то, может быть, знаки поставить. Такие пробки мы аккумулируем и методично начинаем устранять эти проблемы. Это кропотливая ежедневная работа. Над ней работает целая бригада специалистов», — отметил он.

Тресков подчеркнул, что для решения таких проблем нужна помощь жителей, потому что тот, кто постоянно стоит в пробке в своем районе, всегда знает, почему она образовалась.

Школы и детские сады

Андрей Воробьев отметил, что в прошлом году Подмосковье недополучило порядка 50–60 миллиардов в бюджет из-за простоя экономики, который вызвала пандемия. Примерно такую же сумму пришлось забрать из разных программ, в том числе по благоустройству и развитию инфраструктуры региона. Их потратили на средства индивидуальной защиты, лекарства, выплаты, койки, скорую помощь, неотложку и другие необходимые вещи.

Источник фото: телеканал «360»

Но регион продолжит строительство запланированных социальных объектов.

«Ни одной школы мы не срезали. Контингент растет, мы это понимаем, видим запрос. Поэтому у нас ничего не поменялось. Мы взяли деньги взаймы — займ на рынке осуществили — и продолжаем благоустройство и строительство социальных объектов», — рассказал он.

Губернатор подчеркнул, что власти стараются сопровождать все наиболее важные отрасли экономики и строить школы и детские сады. В них отмечается колоссальная потребность, особенно в растущих территориях: Красногорске, Одинцове, Ленинском городском округе, Люберцах, Мытищах и Химках.

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев подчеркнул, что в регионе продолжается строительство всех запланированных школ.

Никакие школы у нас не остановлены. У нас в этом году запланировано 27 школ на 17 тысяч мест. В прошлом открыли 13,5 тысячи мест. Все школы строятся в графике, и пока никаких проблем нет Владимир Локтев.

Локтев добавил, что к концу марта планируется полностью достроить долгожданную школу в Тропареве на 275 мест. А уже через неделю-две введут в эксплуатацию учебное заведение в Королеве — оно рассчитано на 500 школьников.

Благоустройство

Парковки

Сейчас идет работа над созданием дополнительных парковочных мест. Губернатор отметил, что не в каждом доме есть подземный паркинг, но даже если и есть, не всегда можно купить и квартиру, и парковку.

«У нас большая программа с главами муниципалитетов — делать парковки к прилегающим жилым домам, чтобы можно было спокойно оставить машину», — отметил он.

Парки и общественные пространства в 2021 году

Парки становятся визитной карточки Подмосковья.

«Все прекрасно понимают, что дышать свежим воздухом, гулять, проводить время с друзьями и семьей критически важно во всех смыслах. И потому, что это здоровье, и потому, что это общение. <...> Мы не снижаем темп. Понятно, что хотелось бы большие ресурсы направлять на благоустройство, потому что это дает колоссальный эффект, и жители это замечают. Требования к нам растут», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что на 2021 год запланирована большая программа. В 2020 году, несмотря на пандемию, удалось многое реализовать: в регионе по программе формирования комфортной городской среды сделали почти 50 общественных пространств.

«На этот год у нас тоже большие планы. Это почти 60 объектов: 41 территория, которая будет полностью реновирована либо вновь создана на месте каких-либо пустырей, а также более 20 парков культуры и отдыха тоже будут реновированы в этом году по программе „Парки Подмосковья“», — пояснил министр.

В этом году намечена реконструкция площади в Ивантеевке, новая набережная в Коломне и продление набережной в Орехово-Зуеве, а также новый детский парк в городе Дзержинском.

То, чего ждали люди, о чем жители просили. И отдельно можно сказать, что также в этом году реализуем программу, которую в прошлом не получилось сделать из-за пандемии: мы поставим 229 новых детских игровых площадок по губернаторской программе. Все, что обещали жителям, все в этом году исполним Михаил Хайкин.

Малые исторические города

В 2021 году по президентской программе благоустроят 11 территорий — за счет победы в конкурсе «Малые исторические города» и получения федерального гранта. Сейчас идут работы в Волоколамске, Сергиевом Посаде, кроме того, будут работы в Озерах и в центре Истры, а также набережная около реки Клязьмы в Ногинске. Хайкин подчеркнул, что это очень значимые пространства, которые люди ждут.

Отдельное внимание уделяется благоустройству лесных массивов — особенно тех, которые пользуются популярностью у жителей. Хайкин рассказал, что в 2020 году по поручению Андрея Воробьева реализовали несколько проектов, в числе которых Ушмарский лес в Домодедове и лесопарк с лыжней в Мытищах, который пользовался популярностью в эти зимние каникулы.

Также завершили работу в парке «Малевич» в Одинцове — в нем тоже работает лыжня, но пока в тестовом режиме. Работа продолжается — в 2021 году в планах благоустроить лесной массив в Зарайске, а также создать лесопарк в Краснознаменске.

«Очень рассчитываю, что сможем уже через определенное время — к осени или лету — показать динамику работы и, самое главное, посоветоваться с жителями, что именно они хотят. Всегда есть специфика: кто-то хочет детский городок, кто-то — спортивные тренажеры. Я прошу все это учитывать», — подчеркнул Андрей Воробьев.