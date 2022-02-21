Почувствовать себя дома. Эвакуация из Донбасса в Россию глазами детей-сирот

Сейчас продолжается эвакуация жителей Донбасса. Большинство беженцев — дети. В гостинице «Прибой» в Азове разместили детский дом из Луганска, сейчас там 159 сирот. Дети получили все необходимое — не только питание, но и психологическую помощь.

Помощь детям

Сейчас продолжается эвакуация жителей Донбасса. Более 60% беженцев в пунктах временного размещения — это дети. По словам врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна, основная задача — создать максимально комфортные условия для их проживания. В Азове в Ростовской области на базе гостиницы «Прибой» разместили детский дом из Луганска. Сейчас там проживают 159 детей.

В гостинице оперативно подготовили все необходимое для сирот: им наладили питание, за пару часов местные жители привезли игрушки, вещи и сладости. В каждом номере пять детей, при этом маленьких постояльцев в комнатах разместили так, как они жили в Луганске.

Гостиница, где разместили беженцев. Источник фото: телеканал «360»

Гостиница не впервые принимает беженцев. По словам директора, в 2014 году она уже принимала людей из Донбасса, и поняла, что в этот раз они снова приедут.

«Мы были готовы, быстренько организовали продукты, собрали питание. В данный момент у нас живет 159 человек. <…> У нас есть дополнительные резервы в виде двухъярусных кроватей: старших деток наверх, а младших на низ. Детки в чистоте, теплоте, сытые», — рассказала директор гостиницы «Прибой».

В гостинице с детьми работают волонтеры и психологи, а пункт размещения охраняют Росгвардия, МЧС и казаки. Помощь оказывают также местные жители Азова.

В отель также приезжала группа волонтеров, которые занимаются образованием. Они организуют детям кружки на ближайшую неделю, например, рисование и лепку. В местные школы так же подали списки, чтобы дети могли получать такое же образование, как они получали в Луганске.

Дети в пункте временного размещения. Источник фото: телеканал «360»

Психологический аспект

В такой ситуации встает вопрос поведения о том, как вести себя с детьми. По словам педагога-психолога детского дома, ребенку лучше на доступном языке объяснить, что происходит вокруг. Дети сами напуганы и бессознательно чувствуют страх взрослых.

«У всех своя фантазия и дети еще больше переживают, и тревожатся. Лучше объяснить, что происходит более мягко, чтобы они знали из-за чего такая высокая тревога у взрослых», — рассказала психолог.

Она отметила, что стресс и тревога после долгой дороги прошли, и дети смогли адаптироваться к гостинице. Некоторые дети в отеле играют с игрушечным оружием. Психолог отметила, что это, как правило, те, родился после 2014 года.

«У нас большой подъем патриотизма. Очень часто к нам приходят наши защитники, и они наверное хотят подражать в каком-то плане, защищать свое Отечество. Для них это война. Возможно вы видели именно тех детей, которые не видели ужаса в 2014 году», — отметила она.

Момент эвакуации

Директор детского дома Виктория Мочалова рассказала «360», что нынешняя эвакуация отличалась от той, что была в 2014 году. Женщина рассказала, что ей на телефон пришло сообщение от МЧС о том, что для пересечения российской границы нужно приготовить две ксерокопии документов. После этого Мочалова начала готовить списки детей и сотрудников на эвакуацию. Позднее администрация Луганска сообщила директору, что для детского дома готов автобус.

Мочалова призналась, что у нее и детей уже был опыт спуска в подвал во время бомбежек. В этот раз сотрудники детдома опять готовились к такому сценарию.

«Мы готовились спуститься в подвал, потому что там набор медикаментов был, вода, элементарная провизия какая-то, сухой паек, и какие-то вещи на первое время. Из того, что мы готовили, у меня были документы, и у детей пакет с вещами на первое время», — рассказала женщина.

По ее словам, все произошло быстро и стремительно. В течение 15 минут дети были готовы. Их старались не травмировать психологически, но они уже были готовы к тому, что придется что-то предпринимать.

Дети с пониманием отнеслись. Мы собрались вот таким образом.<…> Мы пока здесь, спокойна душа за детей, что они в безопасности, все-таки дети — это самое святое, что есть на Земле Виктория Мочалова.

Мочалова надеется, что ситуация в скором времени разрешится, и здравый смысл возобладает. Но пока дети остаются в гостинице на неопределенный срок.