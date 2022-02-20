Эвакуированные из Донбасса люди продолжают прибывать в Россию. За сутки российскую границу пересекли более 30 тысяч людей. Об их размещении в Ростовской области рассказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«Более 60% в пунктах временного размещения — это дети. Наша главная задача — создать максимально комфортные условия для их проживания. За каждым ПВР закреплены ответственные должностные лица, как по линии МЧС России, так и других ведомств, поэтому мы имеем полную картину их бытовых условий и их потребностей», — привела слова Чуприяна пресс-служба МЧС России.

Источник фото: МЧС России

Всех приезжающих в пунктах пропуска и временного размещения тестируют на наличие коронавируса. При необходимости медики проведут вакцинацию от ковида. Также к работе привлекли 29 специалистов психологической службы МЧС. Всего в регионах беженцам помогают 65 психологов и волонтеры.

«На базе телефона доверия ГУ МЧС России по Ростовской области организована работа телефона „горячей линии“. Продолжается оказание единовременной финансовой помощи», — уточнили в ведомстве.

По данным Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, за сутки российскую границу через КПП пересекли более 30 тысяч жителей Донбасса. Из Ростовской в Воронежскую область поездами отправили около двух тысяч человек. Еще 3,4 тысячи человек разместят в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях.