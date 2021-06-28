Один удар молнии едва не оставил семью без крыши над головой. Защищаем жилье по уму

В подмосковных Химках молния ударила в жилой дом. Здание загорелось. Это не первый случай, когда электрический разряд становится причиной пожара. «360» поговорил с экспертами и выяснил, как сберечь свой дом.

На кадрах, которые попали в распоряжении «360», видно, как горит крыша. Снимали все из дома, расположенного напротив загоревшегося. Жители дома пытались самостоятельно сбить пламя. В итоге к ним на помощь подоспели пожарные. Дом находится в микрорайоне Подрезково, по адресу 1-я Лесная улица, дом 13. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.

В этот же день в другом районе Московской области — Раменском — из-за грозы упал строительный кран. Сильный ветер буквально снес конструкцию. При падении кран задел электрические провода и упал на проезжую часть.

Молнию винят и во взрыве трансформатора. Инцидент произошел во время проливного дождя и сильного ветра. Что именно спровоцировало взрыв, правда, пока неизвестно, однако, вероятно, это был электрический разряд.

Подобные опасные природные явления характерны не только для России. В Калифорнии несколько лет назад от молнии пострадали сразу 14 человек, один — умер. В том же штате разряд убил командира отряда бойскаутов, когда тот пытался укрыться под тентом.

Как защитить свой дом от молнии?

Защитить дом от удара молнии может помочь молниеотвод. Однако такие устройства устанавливают либо на объектах, либо на территориях. Они имеют определенный радиус действия, поэтому необходимо знать его и понимать, попадает ли строение в нужный сектор. Об этом «360» рассказал вице‑президент по науке НПО «Пульс», профессор, академик НАН ПБ, почетный профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС Евгений Мешалкин.

Данный особняк (загоревшийся в Химках — прим. ред.) был на большом расстоянии от молниеотвода. Понятно, что он не входил в зону его действия, поэтому все вопросы, связанный с защитой от молний, должны решаться самостоятельно Евгений Мешалкин.

По словам собеседника «360», еще на этапе покупки дома стоит обратить внимание, есть ли у него система защиты от молний: молниеприемник, а также контурная система заземления. При этом, отметил Мешалкин, больше шансов сгореть у строений, находящихся на возвышенности.

На территории России действуют определенные требования, предусмотренные законодательством. Об этом «360» рассказал профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ Евгений Кирюханцев.

«Если молния явилась причиной пожара, а это не редко бывает в сельской местности, значит, система защиты этого дома не соответствовала нормативным документам. Если особняк сгорел, то первая причина — в нем не были отключены телевизоры, холодильники и так далее, вторая — особняк не имел системы защиты, а рядом с ним не было объектов, которые защитили бы его», — заключил собеседник.

Владельцам домов стоит ознакомиться с соответствующими нормативными актами и обеспокоиться установкой молниеотвода. Это поможет сохранить дом, финансы и, возможно, даже жизни близких.