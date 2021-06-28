Молния ударила в жилой дом в Химках и устроила пожар

В подмосковных Химках молния ударила в жилой коттеджный дом, который загорелся. Об этом «360» сообщили в региональном МЧС.

На кадрах видео, которое появилось в распоряжении «360», можно наблюдать, как горит крыша дома. Съемка ведется из дома напротив. Перед приездом пожарных справиться с огнем помогали прохожие.

Молния ударила в частный дом, расположенный в микрорайоне Подрезково. Он находится по адресу 1-я Лесная улица, дом 13. Данных о пострадавших к настоящей минуте не поступало.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

В подмосковном главке МЧС сообщили «360», что пожарные прибыли на место и борются с огнем.

В понедельник на Подмосковье обрушились ливень с грозой. В строящемся ЖК «Новые Островцы» в городском округе Раменское упал кран, который обрвал каборльные линии. В Комитете госссударственного строиотельсного надзора соо Подмосковьябщили "360«», что в результате прислучившегося никто не пострадал. Крановщика в кабине не было. На объект направили инспектора Главгосстройнадзора.башенный кран, который оборвал кабельные линии. В Комитете государственного строительного надзора Подмосковья сообщили «360», что в результате случившегося никто не пострадал. Крановщика в кабине не было. На объект направили инспектора Главгосстройнадзора.