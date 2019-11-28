Заотдыхавшимся. Чем плохи длинные новогодние праздники

Производственный календарь России на 2020 год

Говорят, что чем хуже ситуация в стране, тем больше в ней праздников. Но есть и обратное мнение: чем меньше нерабочих дней, тем лучше для экономики. А все из-за того, что во время длинного новогоднего перерыва приостанавливают работу многие компании. Тем же сотрудникам, которые все-таки остаются на рабочих местах, нужно оплачивать «сверхурочную» работу, так как российское трудовое законодательство ограждает людей от ночных смен и предполагает компенсацию за работу в официальные выходные.

Более того, входить в прежний ударный график после долгих выходных сложно. Работы накапливается много, а быстро наладить процесс не получается — нужно время «на разгон». Так обычные компании теряют продуктивность в самом начале года. Да и зарплата в январе, на который приходится большая часть новогодних праздников, остается такой же, как и в полные рабочие месяцы, хотя отдыхают люди как минимум неделю.

А выгоду из затягивающихся новогодних торжеств для себя извлекают в основном развлекательные и туристические компании. Люди тратят огромные деньги на подарки, еду, походы в парикмахерские, рестораны, кино и другие развлечения.

Есть даже такие юмористические песни, где поют «Дедушка Мороз, уходи!», потому что у нас сложился стереотип — с 1-го по 7-е, а то и дольше, люди беспробудно пьют. И пусть кто-то скажет, что стереотипы — это плохо и они не верны, но стереотипы все же возникают не на ровном месте. Статистика подтверждает, что перед Новым годом россияне закупаются алкоголем в значительно больших количествах, нежели обычно. Дошло до того, что в Государственной думе захотели ограничить продажу спиртной продукции в новогодние праздники.

И даже если не пить или пить немного, равно Новый год может сказаться на здоровье не самым благоприятным образом. Алкоголь, жирная еда, которую мы не позволяем себе в обычное время, сбитый режим сна и приема пищи — все это сильно бьет по организму. И чем длиннее праздники, тем дольше мы можем себе позволять такой образ жизни.

«В целом вечеринка удалась»: к кому скорая помощь ездила в Новый год Подробнее

Врачи и МЧС, в свою очередь, отмечают, что в новогодние праздники увеличивается количество травматических случаев, обостряются гастриты, панкреатиты и многие другие заболевания, развитие которых можно спровоцировать алкоголем, неправильным питанием и пассивным времяпрепровождением.

Больше того, многие люди просто не умеют организовывать свой досуг — тогда неизбежно длинные праздники только отравляют жизнь. После недельного лежания на диване, забивания времени сериалами или играми, неправильного питания и 12-часового сна человек чувствует себя хуже, чем если бы он продолжал дисциплинировать себя привычной деятельностью.

Так что если хотите отдыхать долго, постарайтесь сделать это еще и продуктивно. Ведь только кажется, что впереди целый год — он пройдет очень быстро.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.