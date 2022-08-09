Плоды трудов не должны пропасть даром. Неочевидные советы по сбору урожая

В августе дачники по всей стране начинают собирать первые урожаи со своих грядок. Чтобы труды по уходу за растениями не прошли напрасно, важно подойти к этому вопросу правильно. «360» выяснил, как правильно пожинать плоды стараний и когда поспеют заветные фрукты и овощи.

Ягоды и фрукты

В августе поспевает ежевика. Эти ягоды очень нежные, а потому собирать их нужно особенно аккуратно. Чтобы не повредить урожай, складывать их нужно маленькие ведерки или коробочки, сообщил сайт selo.guru. По мнению садоводов, лучшим временем для сбора ежевики является раннее утро — но только если нет дождя или на растения не выпала роса.

В последний летний месяц начинают сбор сливы. Не нужно дожидаться полной спелости этих ягод — примерно за неделю они дозреют и приобретут нужную кондицию. Садоводы рекомендуют обирать плоды исключительно в сухую погоду.

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Поспевают в августе и первые груши. Важно соблюдать очередность — сначала срывать плоды с нижних веток дерева, затем с верхних. Правильно срывать их с плодоножкой и аккуратно складывать, чтобы не повредить.

При сборе урожая с яблонь важно использовать лестницу, чтобы не повредить кору деревьев. Опытные огородники не советуют трясти яблони, а для удобства сбора рекомендуют пользоваться специальными сочками.

Приступают в августе и к сбору рябины. Ягоды лучше срезать секатором целыми гроздьями. Такой урожай отлично подходит для приготовления настоек и наливок. Также в конце лета собирают шиповник, боярышник и крыжовник.

Не проворонить овощи

Важно не пропустить момент при сборе овощей, сообщил сайт antonovsad.ru. Например, из-за обильных дождей могут начать гнить лук и чеснок. Как только стрелки пожелтеют, а луковицы покроются толстыми чешуйками, настанет время их выкапывать. Садоводы советуют делать это вилами и только в ясную сухую погоду. Затем и лук, и чеснок нужно просушить, после чего обрезать ботву и убрать на хранение.

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В конце лета и начале сентября наступает время для сбора томатов. Их можно срывать недоспелыми — полежав несколько дней дома, они «дойдут», и их можно будет как есть свежими, так и закрывать на зиму. Плоды лучше срезать с небольшим хвостиком.

А вот сладкий перец можно собирать по мере созревания. Садоводы советуют срезать плоды примерно раз в неделю — их лучше держать в холодильнике, так они дольше останутся свежими и полезными.

В августе поспевает ранняя морковь, в начале сентября — раннеспелая, а поздние сорта можно выкапывать даже в начале октября, сообщил сайт dachnye-sovety.ru. О том, что корнеплод пора выкапывать, подскажут пожелтевшие листья и полегание ботвы. Собирать урожай лучше всего в сухие солнечные дни, вооружившись вилами.

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Различаются и сроки сбора урожая картофеля. По данным сайта ogorodguru.com, многое зависит от сроков посадки, погодных условий и ряда других факторов. Немаловажную роль играет и сорт корнеплода. Ультраранние сорта картофеля начинают выкапывать через 40-45 дней после появления всходов, а поздние — через 95-140 дней. Примерно за неделю до сбора урожая лучше скосить ботву — так копать картошку будет легче. Хранить урожай советуют при температуре от четырех до шести градусов в темном погребе или подвале.

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