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    09 августа 2022, 19:00

    Компания из Щелкова установила рекорд России по уборке пшеницы

    Анастасия Борискова, Полина Петухова

    Российские аграрии в текущем году добились уникальных результатов в урожайности и производительности уборки пшеницы.

    Компания из Щелкова установила рекорд России по уборке пшеницы

    В 2022 году компания АО «Щелково Агрохим» собрала 108,19 центнера озимой пшеницы с гектара.

    «Я предложил провести такой эксперимент и зафиксировать „российский рекорд Гиннесса“. Это производительность уборки за рабочий восьмичасовой рабочий день. Такое в мире принято, и есть даже мировой рекорд, который, конечно, очень высокий. Но в России нет еще ни одного установленного рекорда по уборке большого урожая», — рассказал генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

    Компания из Щелкова установила рекорд России по уборке пшеницы | Изображение 1

    Он добавил, что оба сорта пшеницы, которой занимается компания, разработаны и производятся в России.

    «Ермоловка разработана селекционерами „Щелково Агрохим“. Синевой занимались орловские разработчики. Поэтому мы популяризируем здесь, конечно же, сорта, технологии и технику», — подчеркнул Каракотов.

    Компания из Щелкова установила рекорд России по уборке пшеницы | Изображение 2

    В уборке урожая задействовали мощный комбайн Torum 785 от «Ростсельмаша». За один сезон эта машина способна обработать до двух тысяч гектаров.

    Компания из Щелкова установила рекорд России по уборке пшеницы | Изображение 3

    «За две недели прошла подготовка, мы рассчитали необходимые методики, разработки по увеличению производительности своей машины, соответственно, компания „Щелково Агрохим“ предоставила нам поля с наивысшей урожайностью — здесь доходит до 100 центнеров на гектар. Мы выходим на международный уровень, бьем рекорды вместе с нашим уважаемым партнером. Вот именно это и есть совместная работа науки, технологий и непосредственно сельхозтоваропроизводства», — поделился заместитель генерального директора компании «Ростсельмаш» Алексей Швецов.

    Компания из Щелкова установила рекорд России по уборке пшеницы | Изображение 4

    Благодаря успешному взаимодействию профессионалов намолот составил 400 тонн зерна. Такие показатели в России ранее не фиксировали. Таким образом, в книге рекордов появились сразу две новые отметки от аграриев: 108,19 центнера озимой пшеницы с гектара и намолот в 400 тонн зерна.

    «Это очень многогранный рекорд, касающийся и науки, и сельского хозяйства, производства, очень много людей задействованы. Еще 100 лет назад пытались устанавливать такие рекорды, правда, не на таких современных машинах. А сегодня мы видим самый современный комбайн, который по GPS ездит, собирает урожай, рассчитывает все при помощи компьютера», — отметил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

    Компания из Щелкова установила рекорд России по уборке пшеницы | Изображение 5

    В 2020 году фермер Эрик Уотсон второй раз отметился в Книге рекордов Гиннесса. Урожайность его пшеницы составила 173,98 центнера с гектара. Российские аграрии теперь планируют превзойти коллегу из Новой Зеландии.