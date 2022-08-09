Компания из Щелкова установила рекорд России по уборке пшеницы

Российские аграрии в текущем году добились уникальных результатов в урожайности и производительности уборки пшеницы.

В 2022 году компания АО «Щелково Агрохим» собрала 108,19 центнера озимой пшеницы с гектара.

«Я предложил провести такой эксперимент и зафиксировать „российский рекорд Гиннесса“. Это производительность уборки за рабочий восьмичасовой рабочий день. Такое в мире принято, и есть даже мировой рекорд, который, конечно, очень высокий. Но в России нет еще ни одного установленного рекорда по уборке большого урожая», — рассказал генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

Он добавил, что оба сорта пшеницы, которой занимается компания, разработаны и производятся в России.

«Ермоловка разработана селекционерами „Щелково Агрохим“. Синевой занимались орловские разработчики. Поэтому мы популяризируем здесь, конечно же, сорта, технологии и технику», — подчеркнул Каракотов.

В уборке урожая задействовали мощный комбайн Torum 785 от «Ростсельмаша». За один сезон эта машина способна обработать до двух тысяч гектаров.

«За две недели прошла подготовка, мы рассчитали необходимые методики, разработки по увеличению производительности своей машины, соответственно, компания „Щелково Агрохим“ предоставила нам поля с наивысшей урожайностью — здесь доходит до 100 центнеров на гектар. Мы выходим на международный уровень, бьем рекорды вместе с нашим уважаемым партнером. Вот именно это и есть совместная работа науки, технологий и непосредственно сельхозтоваропроизводства», — поделился заместитель генерального директора компании «Ростсельмаш» Алексей Швецов.

Благодаря успешному взаимодействию профессионалов намолот составил 400 тонн зерна. Такие показатели в России ранее не фиксировали. Таким образом, в книге рекордов появились сразу две новые отметки от аграриев: 108,19 центнера озимой пшеницы с гектара и намолот в 400 тонн зерна.

«Это очень многогранный рекорд, касающийся и науки, и сельского хозяйства, производства, очень много людей задействованы. Еще 100 лет назад пытались устанавливать такие рекорды, правда, не на таких современных машинах. А сегодня мы видим самый современный комбайн, который по GPS ездит, собирает урожай, рассчитывает все при помощи компьютера», — отметил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

В 2020 году фермер Эрик Уотсон второй раз отметился в Книге рекордов Гиннесса. Урожайность его пшеницы составила 173,98 центнера с гектара. Российские аграрии теперь планируют превзойти коллегу из Новой Зеландии.