Плановую вакцинацию приостановили в России. Нас ждут вспышки пострашнее коронавирусных?

В России приостановили плановую вакцинацию из-за пандемии коронавируса. Однако некоторые врачи уверены, что это может обернуться вспышками других, не менее опасных заболеваний — уже среди детей. «360» разбирается, кому точно не стоит отказываться от прививок.

Рекомендации регионам о временной приостановке вакцинации в рамках национального календаря прививок Министерство здравоохранения РФ выслало еще 16 апреля. Однако каждый регион может самостоятельно решать, останавливать вакцинацию в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Такие рекомендации поступили в Минздрав от Всемирной организации здравоохранения.

Дети в зоне риска

Единственное, что сейчас для всех остается неизменным — это прививки в роддомах, их должны делать обязательно вне зависимости от эпидемиологический обстановки. В соответствии с национальным календарем прививок в первые дни жизни детям делается всего две прививки — от туберкулеза и от гепатита В.

Но в следующие полгода ребенок должен получить еще десяток важных вакцин — от пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори и краснухи. Дальше в календаре предусмотрены ревакцинации и дополнительные прививки против тех же заболеваний, которые должны гарантировать то, что вакцина защитит малыша. Сейчас все эти прививки будут недоступны в поликлиниках на бесплатной основе.

Как рассказал «360» иммунолог и заведующий лаборатории в НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов, из-за приостановки вакцинации могут активизироваться другие инфекции, значительно более опасные, чем коронавирус.

Например, у нас сейчас есть очаги заболевания клещевым энцефалитом, уже пациенты начали поступать. Если в регионах начать отменять прививки на энцефалит, то будут такие осложнения и исходы, хуже, чем при коронавирусе. Особенно это касается детей, которые еще не привиты Михаил Костинов иммунолог и заведующий лаборатории в НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова.

В то же время есть и другие заболевания, которых стоит серьезно опасаться и от которых нас оберегает вакцинация. По словам Михаила Костинова, к таким болезням относятся корь, пневмококковая инфекция и коклюш, именно их вспышки в последние годы наблюдаются по всей стране.

«Корь будет распространяться дальше, сейчас источники заражения — взрослые, а пойдет и среди детского населения. Если прививку от пневмококка отменить у детей, то же самое — будут болеть пневмококковой инфекцией, которая очень тяжело переносится. И сейчас все задыхаются в коклюше, это тоже в первые годы жизни», — заключил он.

Именно поэтому главное сейчас — все же поставить необходимые прививки детям, которые еще не были вакцинированы. Но в основном все эти прививки делаются в первые годы жизни, а в дальнейшем нуждаются лишь в обновлении.

Небольшая задержка вакцинации не критична

Что же касается взрослых и детей старшего возраста, которым уже неоднократно делали прививки против того же энцефалита, для них пропуск в этом году не будет критичным. В то же время, как отметил ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов, от энцефалита должна уберечь россиян самоизоляция.

«Другое дело, что как только будет ослаблена самоизоляция, то опасность будет очень велика, потому что многих людей не привили в этом году», — считает он.

Чепурнов добавил, что решение о приостановке вакцинации было принято не случайно.

Это связано с тем, что из-за довольно острого начала коронавируса, проведение одновременно вакцинации ухудшает ситуацию, потому что болезнь и так нагружает иммунную систему, дополнительная нагрузка может привести к усугублению Александр Чепурнов ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии.

Вместе с тем, каждый регион может принимать самостоятельные решения по поводу возобновления вакцинации, но, по мнению Костинова, обычно местные депздравы подчиняются инициативам федерального.

«Сейчас перенесли ревакцинацио от полиомиелита, но это не принципиально, делать ее в апреле или в июле, главное — в течение этого года. Нужно просто грамотно организовать, чтобы не было скученности», — заключил Костинов.