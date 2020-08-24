Плачущий Неймар и горящий Париж. К чему привела победа «Баварии» в Лиге чемпионов

«Пари Сен-Жермен» проиграл «Баварии», которая в шестой раз стала первой в Лиге чемпионов. Французские фанаты восприняли поражение футболистов чересчур близко к сердцу: в Париже начались погромы, а число задержанных перевалило за 100 человек.

Встреча немцев с французами состоялась вечером 23 августа и завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенских футболистов. Один из самых титулованных клубов мира добился очередной победы, однако радовались ей далеко не все.

Ломать и крушить

Сначала полицейские пытались реагировать на недовольство фанатов «Пари Сен-Жермен» довольно спокойно. Но болельщики от простых кричалок и вызывающего поведения перешли к более жесткому выражению своего недовольства исходом игры.

Они начали бить машины, крушить витрины и подожгли файеры. Правоохранительные органы мобилизовали сотни своих сотрудников.

Появившиеся в Сети снимки с улиц, по которым прошли протестующие любители футбола, показали Париж в дыму, с разбитыми и изувеченными огнем машинами.

Задержания и штрафы

На Елисейских полях, которые стали одной из точек сбора болельщиков, полиция применила слезоточивый газ для разгона фанатов. Массовые собрания в этом месте запрещены из-за коронавируса, сообщило РИА «Новости». Многие фанаты были без масок и не соблюдали социальную дистанцию, хотя французские власти неоднократно напомнили об этой необходимости.

По информации полиции, после Лиги чемпионов задержаны 148 человек, в том числе за нанесение ущерба и метание снарядов в сотрудников правоохранительных органов. За отсутствие масок в секторе обязательного ношения выписано 404 штрафа.

Слезы Неймара

Игроки «Пари Сен-Жермен» тоже расстроились, проиграв команде из Германии. Полузащитник французского клуба Неймар, по данным СМИ, был и вовсе безутешен. После поражения от «Баварии» он разрыдался.

Его утешали игроки обеих команд: футболиста пытались привести в чувство Леандро Паредес и Давид Алаба. В итоге он уселся на скамейку запасных и плакал в одиночестве.