Париж в огне. Фанаты «Пари Сен-Жермен» устроили погромы

После завершения матча «Бавария» — «Пари Сен-Жермен» в Париже начались беспорядки. Фанаты французского клуба не смогли принять поражения своих любимцев и устроили погромы в центре Парижа.

Дело в том, что в воскресенье вечером «Бавария» стала в шестой раз победителем Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей поля.

Единственный гол в этой встрече забил Кингсли Коман. На 59-й минуте матча он головой замкнул подачу защитника французского клуба Йозуа Киммиха.

Видео: Twitter

Шумные французские фанаты после игры скандировали и вели себя вызывающе. Впрочем, полиция реагировала на толпу относительно спокойно, пока они не стали проявлять агрессию, в том числе бить машины, крушить витрины и жечь фаеры.

Видео: Twitter