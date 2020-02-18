Псковский школьник ударил учительницу в лицо из-за выдернутого стула

Один из старшеклассников донимал учительницу школы в Псковской области. Педагог не выдержала и выдернула стул из-под юноши. Тот упал, а когда поднялся, ударил женщину рукой в лицо. «360» дозвонился до школы и узнал подробности.

Всю ситуацию заснял на видео одноклассник подростка, а затем ролик появился в соцсетях. На кадрах учительница пытается обратиться к парню, который качается на стуле, сидя к ней спиной. В какой-то момент она подходит и вырывает стул, говоря: «Хватит». Школьник поднимается с пола и начинает бить женщину, которая падает от удара.

В соцсетях сообщили, что подростка забрали в психиатрическую больницу. В школе «360» рассказали, что юноша сейчас «на больничном». В образовательном учреждении проводят проверку. Причиной такого поведения учительницы назвали «нарушение дисциплины» подростком.

«Никаких абсолютно [травм у учительницы нет]. <…> Она претензий не имеет», — заверили в Лавровской средней общеобразовательной школе.