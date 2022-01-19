Пик заражений «омикроном» прошел. Великобритания отменяет ковид-паспорта и масочный режим

Борис Джонсон объявил об отмене ковид-паспортов, масочного режима и рекомендаций работать из дома. По его словам, пик волны «омикрона» уже прошел. Ранее премьер-министр Британии подвергся критике за посещение вечеринок во время локдауна, а в стране прошли протесты из-за введения ковид-паспортов.

Отмена ограничений

Борис Джонсон объявил об отмене ковид-паспортов, масочного режима в общественных местах и рекомендации работать из дома. Власти решили облегчить меры по борьбе с коронавирусом из-за того, что возросло число ревакцинированных и люди хорошо соблюдали предыдущие ограничения. Премьер-министр также отметил, что, по мнению ученых, пик волны «омикрона» был достигнут. Об этом сообщила Би-би-си.

С четверга, 20 января, ученикам средних школ можно будет не носить маски в классах. Ограничения на посещение домов престарелых в Англии также будут ослаблены, и министр здравоохранения Саджид Джавид изложит планы «в ближайшие дни».

Еженедельный опрос показал, что уровень заражения Covid-19 снизился в Англии, Шотландии и Уэльсе впервые после Рождества. По его оценкам, каждый 20-й человек в Англии и Шотландии, а также каждый 25-й в Уэльсе получили положительный результат на Covid-19 на неделе, закончившейся 15 января.

Помимо этого послаблению ограничений могло поспособствовать еще два фактора. Во-первых, в декабре по Британии прокатилась волна протестов из-за ковид-паспортов. Например, в Белфасте протестующие собрались в канун Нового года с плакатами в центре города. Ну, а, во-вторых, в стране разгорелся скандал в связи с действиями премьер-министра Джонсона. Его уличили в нарушении локдауна в 2020–2021 годах. Когда людям говорили сидеть дома, он сам ходил на вечеринки, организованные в саду его лондонской резиденции.

Статистика по стране

Если говорить о статистике заражений, то она действительно внушает надежду на то, что в Великобритании начался спад. Во вторник, 18 января, в стране обнаружили 94 432 новых случая заражений, а погибло 438 человек.

В период с 12 января по 18 января коронавирус диагностировали у 673 987 человек. Это на 38,9% ниже по сравнению с предыдущими семью днями.

С 8 января по 14 января 15 217 человек были госпитализированы в больницу с коронавирусом, что на 2,9% ниже по сравнению с предыдущей неделей. На 17 января в больницах лежали 19 450 человек с коронавирусом, из которых 713 назначили аппарат искусственной вентиляции легких.

При этом отмечается, что произошел рост процента среди смертей. В период с 12 января по 18 января от коронавируса умерло 1904 человека. Это на 14,7% больше, чем на предыдущей неделе.

Вместе с этим в стране активно идет вакцинация и ревакцинация населения. По данным на 17 января, первую дозу прививки сделали более 52 миллионов человек, вторую — почти 58 миллионов, а ревакцинировались более 36 миллионов.

Критика Джонсона

Говоря об отмене ограничений, нельзя не упомянуть и недавний скандал развернувшийся вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Его обвинили в многократных нарушениях локдауна в 2020 году. Когда все массовые собрания были запрещены, он устроил вечеринку в саду своей резиденции на Даунинг-стрит, рождественскую вечеринку и еще одно светское мероприятие.

По этому поводу уже проводится расследование. Речь идет по крайней мере о пяти вечеринках, проведенных в государственных ведомствах в 2020 и 2021 годах во время карантина.

Сам Джонсон свою вину отрицает. По его словам, эти собрания он воспринимал, как рабочие встречи и не думал, что они противоречат правилам карантина. Его бывший помощник Доминик Каминс утверждает обратное. По сообщениям NPR, он заявил, что готов «поклясться под присягой», что премьер-министра предупреждали о том, что такие собрания идут против правил, но он никого не послушал.

В частности речь идет о вечеринке в саду, на которую получили приглашения около ста людей. В электронном письме, разосланном личным секретарем Джонсона, их также попросили принести с собой свою выпивку. В общей сложности на мероприятие пришло более 50 людей.

Премьер-министр утверждает, что это было рабочим собранием, поэтому он считал, что это не является нарушением локдауна.

«Когда я вышел в тот сад, я подумал, что посещаю рабочее мероприятие», — сказал он.

Данные новости вызвали общественный резонанс, а некоторые члены Консервативной партии призвали к отставке Джонсона.

«Я глубоко и горько сожалею о том, что это произошло. Я могу только возобновить свои извинения как перед Ее Величеством, так и перед страной за допущенные ошибочные суждения, за которые я беру на себя полную ответственность», — сказал он в одном из последних выступлений.