Масочный режим отменили в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в стране полностью отменен масочный режим, COVID-паспорта и необходимость работать дистанционно. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Ограничения снимут с 25 января. Джонсон заявил, что к коронавирусу в стране вскоре будут относиться «как к обычной простуде».

«Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил, что, как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок», — сказал он.